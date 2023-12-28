Новини Софт 28.12.2023 о 14:27 comment views icon

2 млн доставлених посилок за добу ─ «Нова пошта» встановила новий рекорд

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новин

Протягом одного дня, 18 грудня 2023 року, «Нова пошта» змогла доставити рекордну кількість посилок ─ 2 012 943. Таким чином, кожної хвилини компанія доставляла майже 1400 посилок.

Торішній добовий рекорд було встановлено 30 грудня — тоді «Нова пошта» доставила 1,96 млн відправлень по всій Україні. З того часу компанія розширила мережу відділень та поштоматів, що дозволило ще збільшити показники. За 2023 рік мережа «Нової пошти» збільшилась на 4850 відділень та поштоматів, і загальна кількість точок сервісу у мережі вже складає 26,5 тис.

Також компанія ввела в експлуатацію два нових термінали — у Києві та Одесі.

«Це потужні автоматизовані сортувальні центри, які дозволяють нам утримувати високу швидкість доставки в умовах зростання обсягу вантажів. Попри війну, ми продовжуємо інвестувати, будувати термінали, адже дуже хочемо, щоб економіка України працювала, а клієнти Нової пошти отримували той самий високий рівень сервісу, до якого вони звикли», — говорить СЕО «Нової пошти» Олександр Бульба.

Цього року компанія вже доставила рекордну для себе кількість відправлень — понад 400 млн штук. Це на 10% більше, ніж у рекордному довоєнному 2021 році.

Завантаження коментарів...

Новини партнерів

Ціна біткойна збільшується, а альткоїни не ростуть. Що кажуть і радять інвестиційні експерти
Як вибрати IT-курси та написати резюме, яке помітять: поради від Jungle Courses
Своя температурна зона для кожного виду вина. Як умови в винних шафах від Haier імітують винні льохи

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати