2-в-1: Bang & Olufsen Beosound Theatre Dolby Atmos за ціною від $6890 може слугувати звуковою панеллю та моторизованою підставкою для телевізора

На виставці IFA 2022 компанія Bang & Olufsen представила звукову панель Beosound Theatre Dolby Atmos, яка одночасно слугує і стильним динаміком, і моторизованою підставкою для телевізора. Дизайн звукової панелі був натхненний вітрильними човнами.

Beosound Theater — це звукова система «все в одному». Вона містить відразу 12 динаміків, у тому числі два 6,5-дюймові вуфери. І ще новинка може стати серцем системи об’ємного звучання Dolby Atmos 7.1.4 завдяки семи вбудованим виходам та підтримці до 16 зовнішніх гучномовців. За бажання звукову панель можна придбати окремо від підставки. Передбачено можливість настінного кріплення. А також у разі потреби є можливість замінити звукову панель у майбутньому.

Інтерфейсний кронштейн Beosound Theatre Dolby Atmos моторизований, що дозволяє телевізору обертатися, щоб користувачі могли знайти найкращий кут огляду. Пристрій містить відділення, в якому можна сховати кабелі та ТВ-приставки.

Курс UI/UX Design вечірній Опануйте професію UI/UX-дизайнера за 5 місяців, навчайтесь у вільний час РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Звукова панель Bang & Olufsen Beosound Theatre Dolby Atmos доступна в декількох варіантах виконання, хоча подробиці поки не повідомляються. Відомо лише, що версія з тканинним оздобленням буде продаватися за ціною $6890, а версія з дерев’яною поверхнею — $7990. Продаж розпочнеться з 1 жовтня.

Джерело: The Verge