75% айтівців донатять на ЗСУ в середньому $188 на місяць — менше, ніж рік тому

Профільний ресурс DOU провів дослідження того, як айтівці підтримують Сили оборони України донатами. В опитуванні взяли участь 12 974 фахівців — як ті, хто зараз в Україні (11 037 айтівців), так і ті, хто за кордоном (1937 айтівців).

Можна констатувати, що кількість айтівців, які регулярно донатять на ЗСУ, скорочується. Цього року про фінансову підтримку Сил оборони України повідомили 3/4 опитаних – 75%. Для порівняння, у 2023 році цей показник становив 81%, а у 2022 році – 82%. Найактивніше ЗСУ підтримують айтівці, які нині живуть за кордоном, але планують повернутися: 81% з них регулярно донатять. Серед айтівців в Україні донатять 77% (82% рік тому). Айтівці за кордоном, які не планують повертатися в Україну, донатять рідше – таких 62%. Рік тому цей показник становив 69%.

Більш досвідчені айтівці донатять частіше. Якщо серед джунів Сили оборони підтримують фінансово 69%, то серед фахівців рівня Lead+ вже 80%. Помітно знизилися донати від технічних фахівців — з 81% у 2023 році до 77% у 2024 році. Один з найнижчих рівнів допомоги — серед розробників (донатять 74% з них).

Чоловіків, які підтримують фінансово Сили оборони, стало менше — з 80% до 74%. Серед жінок падіння не таке суттєве: зараз донатять 80% жінок проти 82% рік тому. Найактивніше донатять айтівці у віці 25-35 років. 77% з них регулярно підтримують Сили оборони проти 72% серед айтівців до 25 років та 74% серед тих, кому за 35.

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Айтівці з доходом до $1000 дещо рідше переказують кошти на армію (68%). Також рідше донатять ті, хто витрачає на життя більше, ніж заробляє (59%). Проте серед тих, хто заробляє понад $1000, наразі немає суттєвої різниці в готовності донатити.

Середній розмір щомісячних донатів змінився несуттєво у порівнянні з попереднім роком – скоротився з $190 до $188. Найбільша зміна відбулася в пожертвах фахівців, які не планують повертатися в Україну: їхній середній донат знизився з $225 до $183.

Загалом торік донатори щомісяця жертвували 8% від зарплати, а цього року — 7%. Ті, хто в Україні, в середньому переказують 8% від зарплати (торік — 10%). Ті, хто за кордоном, але планує повернутися — 5% (торік — 7%). Найбільші суми переказують фахівці, які планують повернутися в Україні з-за кордону ($233, або 5% доходу), айтівці, які точно не планують їхати з України ($225, 10%), і ті, в кого зараз немає планів переїжджати ($200, 10%).

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Як і торік, джуни та інтерни в середньому переказують Силам оборони 5% свого доходу, сеньйори, ліди, архітектори та керівники — 10%. Мідли торік переказували 7%, а цього року — 5%.

Найчастіше айтівці донатять $100–300 щомісяця, проте індивідуальні пожертви можуть суттєво відрізнятися. 15% донаторів віддають на Сили оборони до $50 на місяць, а 8% переказують понад $1000. Такі внески роблять фахівці із доходом понад $10000.

66% донаторів не мають чітко визначеного бюджету під це. Також у більшості відсутні графіки донатів. Лише близько 21% переказують кошти після отримання зарплати, 17% намагаються розподіляти донати рівномірно протягом місяця. Більшість орієнтується насамперед на потреби військових, які виникають протягом місяця.

44% донаторів прагнуть підтримувати невеликі збори та ініціативи, яким важко збирати кошти, а у 38% є перелік фондів і волонтерів, яким вони зазвичай допомагають. Найохочіше айтівці підтримують друзів і родичів у Силах оборони та невеликі волонтерські ініціативи.

Джерело: DOU