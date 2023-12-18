Adobe відмовилася від купівлі Figma за $20 млрд через тиск регуляторів

Після посилення тиску з боку регуляторів у Великобританії та ЄС, Adobe і Figma оголосили, що обидві компанії взаємно розривають угоду про злиття, згідно з якою Adobe платформу для дизайну Figma за 20 млрд доларів.

В результаті розірвання угоди Adobe буде зобов’язана виплатити Figma компенсацію за розірвання угоди в розмірі 1 млрд доларів США, передає The Verge.