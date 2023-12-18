Новини IT-бізнес 18.12.2023 о 15:56 comment views icon

Adobe відмовилася від купівлі Figma за $20 млрд через тиск регуляторів

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Юрій Орос

Автор новин

Adobe відмовилася від купівлі Figma за $20 млрд через тиск регуляторів

Після посилення тиску з боку регуляторів у Великобританії та ЄС, Adobe і Figma оголосили, що обидві компанії взаємно розривають угоду про злиття, згідно з якою Adobe платформу для дизайну Figma за 20 млрд доларів.

В результаті розірвання угоди Adobe буде зобов’язана виплатити Figma компенсацію за розірвання угоди в розмірі 1 млрд доларів США, передає The Verge.

Adobe і Figma категорично не згодні з нещодавніми висновками регулятора, але ми вважаємо, що в наших спільних інтересах рухатися вперед незалежно. Хоча Adobe і Figma мають спільне бачення щодо спільного переосмислення майбутнього творчості та продуктивності, ми продовжуємо займати вигідні позиції, щоб скористатися можливостями нашого величезного ринку та місією змінювати світ за допомогою персоналізованих цифрових можливостей.

голова правління і генеральний директор Adobe Шантану Нараєн (Shantanu Narayen).

Adobe вже рік не може придбати Figma — угоду на $20 млрд все ще «гальмують‎» регулятори

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