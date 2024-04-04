Аферисти створили фіктивну ІТ-компанію і за пів року отримали 5 млн грн інвестицій

Поліцейські встановили, що у 2021 році аферисти відкрили ІТ-компанію з розробки програмного забезпечення і вебсайт, на якому поширювали завідомо недостовірну інформацію про здійснення підприємницької діяльності.

План заволодіння чужими грошима шляхом обману громадян належав 48-річному жителю Одеси. Для реалізації злочинного умислу він залучив 41-річного знайомого житомирянина з фахом у сфері розробки програмного забезпечення.

На сайті, а також у соцмережах та месенджерах «айтівці» заманювали громадян до інвестування грошей у розвиток своєї фірми, обіцяючи високі відсотки від суми вкладу.

Для правдоподібності і більшого введення в оману людей, зловмисники навіть попервах виплачували їм невеликі дивіденди за рахунок частини незаконно отриманих вкладів. Також обіцяли додаткові виплати як винагороду за залучення нових інвесторів.

Суми вкладників коливалися від восьми тисяч до одного мільйона гривень.

Через пів року аферисти заволоділи коштами довірливих громадян на загальну суму понад п’ять мільйонів гривень.

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Після цього видалили інформацію про компанію та перестали виходити на зв’язок.

12 років в’язниці

Поліцейські затримали зловмисників. Їм повідомили про підозру за ч.ч. 3 та 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах.

Тепер їм загрожує позбавлення волі на строк до 12-ти років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави розміром 3,5 мільйони гривень кожному.