Airbus представила концепцію безпілотного стелс-дрона, який буде допомагати пілотам-винищувачам під час збройного повітряного бою. Повномасштабна модель прототипу літака під назвою Wingman буде представлена ​​на міжнародній аерокосмічній виставці ILA в Берліні цього тижня.

На відміну від спритних безпілотників, які стали всюдисущими на полі бою в Україні, Wingman має приблизно такий же розмір, як винищувач. Безпілотник зможе робити все, що може пілотований винищувач, але без ризику для життя людей. Це означає, що його можна відправляти на більш небезпечні місії.

Airbus каже, що завдання Wingman будуть варіюватися від розвідки та постановки перешкод цілям до стрільби по ворогам на землі чи в повітрі. Хоча дрон буде безпілотним, що пілот-людина завжди матиме повний контроль над своєю машиною-помічником.

Поки ще проєкт знаходиться на ранній стадії, Airbus припускає, що Wingman можна буде використовувати в парі з німецькими винищувачами Eurofighter Typhoon 4-го покоління.

«Військово-повітряні сили Німеччини заявили про явну потребу в безпілотному літальному апараті, який би літав разом із їхніми пілотованими винищувачами», — сказав Міхаель Шолхорн, генеральний директор Airbus Defense and Space. «Наша концепція Wingman — це відповідь».

Зараз Європа працює над так званою бойовою системою майбутнього (Future Combat Air System, FCAS), яка має замінити сучасні технології ППО. Пропозиція включає створення нової системи озброєння, винищувача шостого покоління на заміну Eurofighter і дистанційно керованих дронів-носіїв. Airbus розробляє FCAS разом із французькою Dassault Aviation та іспанською Indra Sistemas. Партнери планують запустити систему в експлуатацію до 2045 року.

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Наразі Wingman обмежується купою гарних 3D-рендерів і демонстраційною моделлю — невідомо, чи він коли-небудь підніметься в небо. Однак безсумнівним є те, що на полі бою майбутнього буде менше людей і більше машин.

Джерело: thenextweb