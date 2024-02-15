Ajax Systems відкриває передсерійне виробництво у Києві

Компанія Ajax Systems розширює виробничі потужності та запускає передсерійне виробництво у Києві. На заводі збиратимуть нові пристрої: відеокамери TurretCam, BulletCam і DomeCam Mini, відеореєстратори Ajax NVR, клавіатури KeyPad TouchScreen та інші рішення.

Зазначається, що наразі продуктового портфоліо налічує 135 пристроїв. Це разом із запуском лінійки пристроїв відеоспостереження зумовило створення виробничого центру ближче до інженерів-розробників. Завдяки цьому команда розробників зможе контролювати процеси виготовлення новинок, адже виробництво нових гаджетів вимагає додаткового устаткування, тестування та перевірки перед виходом на серійне виробництво.

Загальна потужність передсерійного виробництва становить від 50 до 70 тис. пристроїв на місяць. Наступного року виробничі потужності планують розширити на 50%.

Зараз до напрямку передсерійного виробництва компанія Ajax Systems активно наймає працівників різних категорій: операторів SMD лінії, монтажників РЕА, операторів тестстенду, складальників, сортувальників QC, операторів лонг-тесту, контролерів якості та інших інженерів. Загалом команда складатиметься з 220 людей.

Нагадаємо, навесні 2022 виробничі потужності Ajax Systems були переміщені у західний регіон України.

Джерело: ajax

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