Айтівець уник покарання за вирощування 800 кущів коноплі біля Львова — на суді він визнав провину та планував отримати ліцензію на медичний канабіс

37-рычний підприємець Артем Стовпак облаштував у двох приватних будинках під Львовом плантації для вирощування конопель. Там він створив спеціальні приміщення з системами вентиляції, освітлення та автоматичного поливу.

На цих плантаціях він вирощував близько 800 кущів конопель. Проте зібрати врожай йому не вдалося ─ у квітні 2023 року до нього завітали правоохоронці, порушили кримінальну справу за фактом незаконного вирощування конопель (ч.2 ст.310 ККУ), а згодом справу передали до суду.

Пустомитівський райсуд Львівщини розглянув справу Артема Стовпака, де той визнав свою провину та розповів, що сподівався на легалізацію канабісу в Україні. Він зазначив, що у січні 2023 року придбав обладнання для вирощування конопель, «оскільки надіявся, що вирощування канабісу в Україні все-таки буде легалізовано та мав намір одержати ліцензію на вирощення коноплі». За його словами, рослини коноплі він вирощував без мети збуту. Артем Стовпак зареєстрований як ФОП з основним видом діяльності ─ комп’ютерне програмування. На момент обрання запобіжного заходу він працював тестувальником у компанії Netwrix.

Суддя Ірина Мельничук розглянула справу та визнала Артема Стовпака винним у незаконному вирощуванні конопель та призначила йому 3 роки тюрми, однак звільнила від відбування покарання з річним іспитовим терміном. Вилучені коноплі мають знищити. Вирок ще можна оскаржити в апеляційній інстанції.

Джерело: zaxid.net