Alienware анонсувала ігрові монітори з високою частотою оновлення та підставками для гарнітури

Компанія Alienware підготувала до випуску кілька нових ігрових моніторів, які отримали компактніший дизайн у порівнянні з попередніми рішеннями бренду. Новинки мають менші підстави та висувні підставки для гарнітури, що дозволяє вивільнити місце на робочому столі.

Більш компактна модель Alienware AW2523HF оснащена 25-дюймовою IPS матрицею з роздільною здатністю Full HD. Вона підтримує HDR10 та AMD FreeSync Premium Pro, сертифікована Vesa AdaptiveSync та забезпечує охоплення 99% спектру sRGB. Пристрій забезпечує змінну частоту кадрів до 360 Гц.

27-дюймовий ігровий монітор Alienware AW2723DF також має IPS панель, але в цьому випадку забезпечується повне охоплення спектра sRGB та 95% колірного простору DCI-P3 (в режимі Creator Mode). Пристрій підтримує роздільну здатність Quad HD, частоту оновлення 240 Гц (з можливістю розгону до 280 Гц) і має сертифікацію DisplayHDR 600, NVIDIA G-Sync та AMD FreeSync Premium Pro. Додатково на задній панелі є логотип Alienware і число 27, що світяться.

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Обидві новинки отримали однаковий набір інтерфейсів. Користувачам доступні два роз’єми HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4, роз’єм USB 3.2 Type-B Gen 1, чотири роз’єми USB-A, роз’єм для навушників та лінійний вихід. Для керування налаштуваннями передбачено джойстик.

Ігровий монітор Alienware AW2523HF надійде у продаж із 27 вересня за ціною $449,99. 27-дюймову модель Alienware AW2723DF можна буде купити із 6 жовтня за ціною $649,99.

Джерело: The Verge