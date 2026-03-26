ASRock виходить на ринок ігрових дисплеїв із повноцінною лінійкою: нові монітори Phantom Gaming і Challenger поєднують 240 Гц та доступні ціни (очікуються на рівні $150-$180)— і цілять одразу в два сегменти аудиторії.

Флагманська трійця Phantom Gaming — PG27FFS2E, PG27FFS2E-W і PG27FFS1A — отримала 27-дюймові IPS-панелі з роздільною здатністю Full HD, частотою оновлення 240 Гц і часом відгуку 1 мс. Усі три підтримують AMD FreeSync Premium, що усуває розривання картинки без суттєвого навантаження на GPU. Охоплення колірного простору sRGB становить 99%, тож монітори підходять не лише для шутерів, а й для роботи з медіаконтентом. Окремо виділяється PG27FFS2E-W: це перший білий монітор у лінійці ASRock, розрахований на тих, хто будує естетично витончені сетапи. Дрібниця, але помітна.

Старші моделі отримали повністю регульовані стійки з підтримкою нахилу, повороту, зміни висоти та pivot-режиму. Молодша PG27FFS1A обходиться спрощеною стійкою, що зрозуміло з огляду на позиціювання. Усі три мають тонкі рамки з усіх боків і 5-позиційний джойстик для навігації меню. Серед ігрових функцій — Dark Boost для видимості у темних сценах і Overdrive для зменшення розмиття руху.





Паралельно компанія представила дві моделі серії Challenger — CL25FFB і CL27FFB. Вони пропонують Full HD із частотою 144 Гц і теж підтримують AMD FreeSync. Монітори відповідають стандарту ENERGY STAR 8.0, що говорить про увагу до енергоефективності навіть у бюджетному сегменті.

240 Гц іще недавно були привілеєм дорогих дисплеїв. ASRock намагається змінити цю логіку, пропонуючи преміальні характеристики ближче до середнього цінового діапазону. Точні ціни компанія поки не розкрила, але за даними Digital Trends, нові ігрові монітори ASRock можуть виявитися помітно дешевшими за конкурентів із аналогічними характеристиками.

Раніше ASRock асоціювалась передусім із материнськими платами та відеокартами. Активний вихід у сегмент дисплеїв свідчить про те, що компанія послідовно розширює екосистему ПК-периферії.

Джерело: Digital Trend