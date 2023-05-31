Новини Наука та космос 31.05.2023 о 14:47

Інженери MIT навчилися генерувати штучні мікроблискавки — та ловити їх (поки лише на папері)

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Вчені з Массачусетського університету в Амгерсті кажуть, що пристрій для збору електроенергії з вологи в атмосфері можна розробити з будь-якого матеріалу, що зробить процес економічно вигіднішим та екологічним.

Курс
PHOTOGRAPHY
Навчайтеся мистецтву фотографії та створюйте незабутні фото для своїх проєктів!
Вивчити курс!
pic

Старший автор дослідження Цзюнь Яо нагадує, що у повітрі міститься величезна кількість енергії – просто згадайте звичайні хмари, які, по суті, є сукупністю крапель води, що містять заряд. За відповідних умов вони можуть виробляти величезну кількість енергії, однак достатньо надійного способу вловити її поки не було розроблено.

У попередні роки команда Яо успішно випробувала спосіб отримання електроенергії з вологи у повітрі за допомогою білкових нанодротів, розроблених з бактерії Geobacter sulfurreducens. Але нові дослідження довели, що пристрій для «‎відлову» електроенергії можна створити з будь-якого матеріалу, який має отвори розміром менш як 100 нанометрів (приблизно 1/1000 частина ширини людської волосини).

Альтернативний генератор. Дослідники знайшли спосіб отримати електроенергію з вологи у повітрі

 

Розмір нанопор напряму пов’язаний з так званою «довжиною вільного пробігу молекул‎» – середньою відстанню, яку долає частинка за проміжок часу між зіткненнями з іншими частинками. Air-gen (як прозвали технологію дослідники) з такими крихітними отворами дасть змогу молекулам «‎врізатися» у їхні краї під час проходження матеріалу, тож верхній шар матеріалу буде «‎бомбардований» більшою кількістю частинок, ніж нижній, що створить так званий «‎дисбаланс зарядів» – фундаментальний принцип генерування потоку електричного заряду в хмарі, тобто блискавки.

Фактично цей процес утворить генератор електроенергії, який працюватиме допоки у повітрі буде присутня волога.

За словами вчених Air-gen можна створити з великої кількості доступних матеріалів, зокрема й найбільш економних чи екологічних з огляду на потреби кожного окремого регіону. А оскільки робота пристрою залежить виключно від вологості, його можна використовувати цілодобово та незалежно від таких факторів, як сонячне світло, кількість опадів або сила вітру.

Дослідження було опубліковане в науковому журналі Advanced Materials.

Курс DATA SCIENTIST.
Комплексний курс про магію даних. Вжух, і ти досвідчений фахівець.
Дізнатись про курс

Приборкати блискавку. Вченим вдалось скерувати електричний розряд на безпечну ціль за допомогою лазера


Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати