Американець стріляв у дрон доставлення Walmart — влучив та отримав три звинувачення

Мешканець міста Клермонт, штат Флорида, США, отримав кілька звинувачень після стрілянини у безпілотник доставлення Walmart. Офіс шерифа округу Лейк отримав скаргу щодо інциденту в середу минулого тижня. За словами співрозмовника USA Today, у вантажі, який перевозив безпілотник, був виявлений кульовий отвір.
Свідки вказали на 72-річного Денніса Вінна як винуватця. Підозрюваний поспілкувався з офіційними особами та зізнався, що один раз вистрілив у дрон з 9-мм пістолета. На записі поліційної натільної камери Вінн каже, що намагався відштовхнути дрон, але той не йшов, тому він вистрілив у нього:
«Я зробив у нього один постріл. Вони кажуть, що я влучив, тому я, мабуть, хороший стрілець … Мені доведеться знайти справді хорошого адвоката», — каже Денніс.
Вінна взяли під варту та звинуватили у стрілянині по літальному засобу, завданні шкоди понад $1000 та застосуванні вогнепальної зброї в громадському чи жилому місці.
Walmart вперше оголосила про доставлення безпілотниками у 2021 році. Наступного року роздрібна мережа запровадила дрони в окремих регіонах Техасу, Аризони та Флориди. Початково Walmart співпрацювала з компанією DroneUp, яка вже займалась постачанням за допомогою безпілотників. У січні цього року Walmart оголосила про розширення та додала інших підрядників. Протягом останніх двох років мережа супермаркетів здійснила 20 000 безпечних постачань і має намір подальшого розширення послуги.
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