Американець заразився «‎м’ясоїдною інфекцією» після укусу родича та ледь не втратив ногу

Чоловік відмовився розказати, що стало причиною конфлікту та хто з рідних його укусив.

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53-річний Донні Адамс, працівник похоронного бюро з Флориди, ледь не втратив ногу через рідкісну бактеріальну інфекцію, що «‎з’їдає» плоть. Чоловік звернувся до медиків у лютому зі скаргою на хворобливу пухлину на стегні, яка розвинулась після укусу людини.

За словами Донні, під час сімейної сварки він намагався припинити бійку між двома родичами, через що його вкусили. Причину конфлікту він не назвав, але лікарі повірили в історію чоловіка після того, як оглянули рану.

«‎На його стегні залишались сліди від зубів, тож я переконаний, що він розповів правдиву історію», – каже лікар Фріц Брінк з медичного центру Флориди.

У людському роті є чимало бактерій, і багато з них дійсно можуть спричиняти так звану «‎м’ясоїдну» інфекцію або некротичний фасціїт. Одна з таких – стрептокок групи A, який, крім того, що вважається основною причиною некротичного фасціїту, викликає стрептокок у горлі, скарлатину, целюліт та інші захворювання. Деякі люди безсимптомно переносять бактерії в горлі, роті, носі та на шкірі.

Однак яка саме бактерія спричинила хворобу чоловіка лікарі не визначили. Брінк лише припускає, що спочатку розвинулась несерйозна інфекція, яка поширилась глибше у тканину. Початково Адамсу вкололи антибіотики та вакцинували від правця, однак згодом нога ще більше пухла, заважаючи постраждалому ходити. Брінк сказав, що шкіра пацієнта була схожа на «‎шкірку апельсина».

19 лютого чоловіка прооперували та видалили загнилі тканини, а за кілька днів провели повторну операцію. Він пробув у лікарні до середини березня, а з передньої частини стегна за цей час довелось видалити близько 60% шкіри.

Зараз Адамс не страждає від болю, може ходити та, за словами лікарів, незабаром повністю одужає. Сам чоловік каже, що не тримає образ на кусючого члена сім’ї:

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«‎Родина – це все, хоча й іноді в ній може щось іти не так. Я віруюча людина і вважаю, що усіх можна пробачити. Якщо я отримав травму внаслідок сварки двох родичів – це не значить, що я їх ненавидітиму».

Джерело: NBC News