Американська Teledyne FLIR створила тепловізійний приціл, з яким можна відстежувати власні (не трасуючі) кулі навіть вдень

Оборонний підрядник США — компанія Teledyne FLIR представила новий тепловізійний снайперський приціл, який допомагає бачити власні кулі, що летять вдень або вночі, на відстані до 2200 м. Тепловізійний приціл ThermoSight HISS-HD дає змогу снайперам і кулеметникам вражати цілі на великій відстані, залишаючись непоміченими.

Сьогодні снайпери використовують спеціалізовані гвинтівки та набої, складну оптику та комп’ютерні процесори, які обробляють всілякі змінні, такі як сила вітру, тиск повітря, початкова швидкість кулі, падіння кулі та інші, передає NewAtlas. Проте, попри все це, снайперам та кулеметникам доводиться покладатися на старий та надійний спосіб — трасувальний постріл. Це кулі із запалювальним зарядом, які змішуються зі звичайними патронами, щоб снайпер або кулеметник міг визначити, якою траєкторією відбувся постріл.

Це працює, але також дає змогу ворогу бачити, звідки ведеться вогонь. ThermoSight HISS-HD дозволяє снайперу бачити постріли на великій відстані так само як трасувальні, навіть при повному денному освітленні. Для цього використовується датчик зображення з кріокулером, який охолоджує його до дуже низьких температур. Це зменшує тепловий шум і збільшує роздільну здатність. В результаті, за допомогою сучасних процесорів, снайпер може безпосередньо бачити тепловий слід кулі в польоті.

За словами компанії, це не перша система з такими можливостями, але перша в цій галузі, яка може працювати це з такою високою (але не названою) роздільною здатністю на такій великій дальності. Приціл HISS-HD вагою 2,1 кг легко кріпиться на будь-яку стандартну планку типу Picatinny rail за стандартом MIL-STD-1913 і може використовуватися з різними оптичними прицілами та системами озброєння.

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