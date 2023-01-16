Англія вже з жовтня заборонить продаж одноразового пластикового посуду та іншого приладдя

Англія посилює обмеження щодо використання одноразових пластикових виробів. Тепер у країні обмежується продаж пластикових столових приладів, тарілок, мисок, таць, паличок для повітряних кульок, а також деяких видів полістиролових стаканчиків та харчових контейнерів. Нова заборона набуде чинності у жовтні цього року.

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Після набуття чинності цим обмеженням люди більше не зможуть купувати або отримувати ці одноразові пластикові вироби у представників сфери бізнесу, включаючи роздрібних торговців, ресторанів, продавців харчових продуктів та ін.

Проте заборона не торкнеться пластикових тарілок, таць або мисок, які постачаються з розфасованими харчовими продуктами, оскільки вони вже включені до схеми розширеної відповідальності виробників. Ця ініціатива Англії стимулює компанії використовувати пакування, що переробляється, а також «досягати вищих цілей з перероблення».

Зазначимо, Англія поступово посилює боротьбу із використанням пластику. У 2018 році була введена заборона на мікрогранули — крихітні шматочки пластику, що додаються в засоби особистої гігієни, які можуть потрапити у водні шляхи та завдати шкоди морській флорі та фауні. У 2020 році країна обмежила доступність одноразових пластикових соломинок, паличок для напоїв та ватяних паличок. Минулого року Англія запровадила податок на імпортне пластикове пакування, яке не включає як мінімум 30% переробленого матеріалу. Країна також стягує плату за використання пластикових пакетів.

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Заборона Англії на використання одноразових пластикових виробів слідує за торішнім рішенням Шотландії та Уельсу обмежити продаж пластикового столового приладдя та тарілок. Європейський Союз запровадив аналогічні обмеження у 2021 році.

Джерело: The Verge