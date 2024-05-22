Анонсований монітор E-ink Modos Paper — низька затримка, кілька режимів та відкритий код

Стартап Modos Tech анонсував на Crowd Supply свій дисплей E-ink Modos Paper Monitor з відкритим вихідним кодом та набором для розробки для користувачів, які бажають використовувати власний дисплей E-ink з контролером Modos.

Це проєкт Олександра Сото, який описує подорож до його створення, розпочату в лютому 2021 році. Його метою було подолати втому очей, яка виникає під час щоденного тривалого використання звичайних дисплеїв. Спілкуючись із письменниками, програмістами, студентами, лікарями, інженерами, іншими професіоналами, а також з людьми, які мають проблеми зі здоров’ям, він виявив, що багато з них поділяли його проблему.

Працюючи з Дейвом Крослендом і Вінтінг Чжан, Сото успішно створив ідеальний монітор для себе. Оскільки його програмне та апаратне забезпечення є відкритими та представленими на GitHub, ентузіасти можуть створити подібний дисплей для себе.

Основні характеристики Modos Paper Monitor

Тип панелі — монохромна E-ink (кольорова панель також доступна)

Частота оновлення — 60 Гц

Розмір екрана — 13,3”

Роздільна здатність — 1600 x 1200

Входи дисплея — DVI через Micro HDMI, USB Type-C DisplayPort Alt-Mode

Для багатьох найважливішим аспектом може бути низька затримка. Modos обіцяє «постійну затримку <120 мс, порівняно з конкурентами, які мають до 270 мс», що робить його порівняно швидким.

Режими зображення

Чорно-білий бінарний — повна частота оновлення 60 Гц, найчіткіше зображення та найкращий час відгуку, але без відтінків сірого

Bayer Dithering Mode — дозволяє додати більше середніх сірих тонів, але робить текст дещо зубчастим

Згладжування синього шуму — ще більше покращує відтінки сірого, але робить текст ще більш різким, найкращий для відтворення відео

4-рівневий режим відтінків сірого — розглядається як ідеальний компроміс між крайностями чорно-білого та 16-рівневими відтінками сірого

16-рівневий режим відтінків сірого — це фактично «гібридний режим», який автоматично перемикається між 16-рівневим режимом відтінків сірого та бінарним режимом залежно від зображення

Дата випуску Modos Paper Monitor та ціна поки не відомі. Монітори E-Ink можуть бути досить дорогими: Paperlike 253U від Dasung з діагоналлю 25,3 коштує $1699.

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Джерела: Modos, Tom`s Hardware

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