Apple Watch Series 10: більший та яскравіший дисплей з тоншим та легшим корпусом й новими функціями для здоров’я

Apple почала свою презентацію з анонсу ювілейної версії розумного годинника Apple Watch Series 10. Новинка отримала чимало покращень у порівнянні з попередником. Одним з них став OLED-екран з широкими кутами огляду, який більший, ніж дисплей Apple Watch Ultra, а також на 40% яскравіший, ніж у Apple Watch Series 9.

Новий Apple Watch Series 10 має товщину лише 9,7 мм, що робить його на 10% тоншим за Apple Watch Series 9. Збільшений дисплей – найбільший серед усіх Apple Watch на сьогоднішній день (на 30% більший, ніж у Series 6) – дозволяє відображати додаткову лінію тексту на екрані, що полегшує користувачам миттєву перевірку електронних листів і повідомлень. І дисплей, і корпус мають більш округлені кути, ніж раніше.

Годинник має корпус з полірованого алюмінію та нову металеву задню частину, на якій інтегровані різні антени смарт-годинника. Також Apple запропонувала версію в титановому корпусі замість моделі з нержавіючої сталі. Попри більший дисплей, годинник став на 10% легшим за попередника (на 20% для титанової версії).

Він водостійкий на глибині до 50 метрів, що дозволяє не знімати його в душі, під час плавання чи занять серфінгом. Пристрій містить більшу зарядну котушку, що забезпечує швидшу зарядку. Акумулятор Series 10 можна зарядити до 80% всього за 30 хвилин.

Розумний годинник Apple Watch Series 10 отримав новий процесор Apple S10 з 4-ядерним нейронним блоком для функцій штучного інтелекту. Ця модель стала першим годинником серії Apple Watch, який має функцію виявлення апное уві сні за допомогою контролю дихання користувача протягом ночі з використанням вбудованого акселерометра. Це стан, який змушує людей раптово зупиняти дихання під час сну, і зазвичай виявляється за допомогою обладнання, яке контролює серце пацієнта, режим дихання, активність мозку та навіть рухи кінцівок. Якщо Series 10 виявить ознаки апное уві сні, він попередить користувача та надасть детальний звіт, яким можна поділитися з лікарем.

Новий Apple Watch Series 10 працюватиме під управлінням watchOS 11. Програмне забезпечення 2024 року додає можливість призупиняти й додатково налаштовувати цілі й активності, а також новий застосунок Vitals для перевірки нічних показників, тренувальних навантажень і даних про вагітність.

Ціна Apple Watch Series 10 починається від $399 за варіант лише з GPS. Модель з підтримкою стільникового зв’язку коштує $499. Розумний годинник доступний для попереднього замовлення відсьогодні, а продажі почнуться з 20 вересня.

Apple вирішила не випускати Watch Ultra нового покоління, а замість цього зосередилася на оновленні Apple Watch Ultra 2. Пристрій отримав новий «сатиновий чорний» колір та функції виявлення апное уві сні. Титановий браслет Milanese Loop виготовлений зі стійкого до корозії матеріалу, що робить його придатним для любителів підводного плавання.

Водночас watchOS 11 приносить із собою оновлення Smart Stack — віджети, які з’являються, коли ви повертаєте Digital Crown і які тепер відображатимуть активність у реальному часі. Також став доступним набір функцій для відстеження стану здоров’я. Пристрій доступний для попереднього замовлення за ціною $799 і надійде у продаж з 20 вересня.

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