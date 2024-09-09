iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max: більші дисплеї, потужніший 3-нм процесор A18 Pro та покращена камера + Apple Intelligence

На додачу до «звичайних» смартфонів iPhone 16 компанія Apple також анонсувала професійну лінійку пристроїв iPhone 16 Pro. Нові флагманські смартфони отримали більші дисплеї й тепер iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max доступні з діагоналлю екрана 6,3 та 6,9 дюйма, відповідно (проти 6,1 та 6,7 дюйма для iPhone 15 Pro та 15 Pro Max).

Лінійка iPhone 16 Pro постачається з чипом A18 Pro, який має 16-ядерний нейронний блок для «дивовижної продуктивності» функцій Apple Intelligence (деякі з яких будуть доступні в бета-версії в жовтні). Apple обіцяє на 17% збільшену пропускну спроможність пам’яті, на 20% вищу продуктивність 6-ядерного GPU та на 15% вищу продуктивність 6-ядерного CPU ніж у процесора A17 Pro з iPhone 15 Pro.

При розробці серії iPhone 16 Pro багато уваги було приділено камері. Вона отримала головний 48-мегапіксельний модуль Fusion Camera з OIS, новий 48-мегапіксельний надширококутний модуль з авто фокусом та 12-мегапіксельний телефото модуль з 5-кратним збільшенням. Тепер і на «звичайному» iPhone 16 Pro телефото камера має тетрапризму, що раніше було доступно лише у версії iPhone 15 Pro Max.

Лінійка iPhone 16 має нову кнопку Camera Control. Вона дозволяє керувати деякими параметрами знімання (як от діафрагма чи збільшення), а в рамках оновлення програмного забезпечення пізніше цього року вона також отримає двоступеневий затвор.

Apple представляє нові стилі фотографій. При цьому можна змінити стилі на своїх фотографіях вже після того, як ви зробите знімок. Смартфони iPhone 16 Pro здатні записувати відео 4K зі швидкістю 120 кадрів в секунду, а швидкість відтворення можна регулювати після зйомки в застосунку Photos.

Apple також покращила компоненти iPhone 16 Pro, що відповідають за відтворення звуку. В тому числі доступні чотири мікрофони «студійної якості». Ви також зможете захоплювати просторове аудіо під час запису просторового відео. А в оновленні Voice Memos пізніше цього року ви зможете накладати трек на запис, що може бути корисним, якщо ви записуєте музику.

Корпус смартфонів лінійки iPhone 16 Pro виготовлені з титану. Він представлений у чотирьох кольорах: чорному, білому, натуральному та новому «пустельному титані». Apple також стверджує, що iPhone 16 Pro Max має «найкращий час автономної роботи iPhone за всю історію».

Модель iPhone 16 Pro зі сховищем місткістю 128 ГБ оцінили у $999, а ціна iPhone 16 Pro Max з накопичувачем місткістю 256 ГБ починається з позначки $1199. Обидві нові моделі надійдуть у продаж з 20 вересня.

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