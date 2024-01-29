Arc Search для iOS об’єднує браузер, пошукову систему та штучний інтелект в універсальне рішення для пошуку

The Browser Company, відома як розробник браузера Arc, запустила власний пошуковий інструмент Arc Search. Він є комбінацією браузера, пошукового сервісу та алгоритмів штучного інтелекту.

У той час, як традиційні пошукові сервіси, такі як Google, видають у результатах пошуку посилання на релевантні (і не дуже) сайти, Arc Search намагається одразу дати відповідь на запитання. Сервіс аналізує кілька джерел, включаючи соціальні мережі, та генерує зведену відповідь після натискання кнопки Browse for me. Наприклад, у разі підсумків спортивної події Arc Search підготує відповідь, назвавши переможця, підсумковий рахунок, ключові моменти та інші деталі.

Фактично замість видачі переліку сайтів, які користувачеві потрібно самостійно відкривати і вивчати, новий сервіс готує сторінку з узагальненими даними з різних сайтів. Це є відображенням бачення The Browser Company щодо майбутнього браузерів: браузер, пошукова система, чат-бот із штучним інтелектом та веб-сайт – це не різні речі. Всі вони є лише частинами засобу пошуку інформації в інтернеті і з таким самим успіхом можуть існувати всередині одного й того самого застосунка.

Arc Search також є частиною більш масштабної зміни у браузері Arc. Мобільний застосунок досі в основному був додатком-компаньйоном, способом доступу до відкритих вкладок і не більше. Оскільки Arc починає поширюватися серед користувачів Windows, The Browser Company також готується розгорнути власну кросплатформову систему синхронізації під назвою Arc Anywhere і перенести деякі з ШІ-функцій в Arc на інших платформах. Зрештою, як каже генеральний директор Джош Міллер, Arc Search називатиметься просто Arc і стане єдиним мобільним застосунком компанії.

Застосунок Arc Search доступний для завантаження на мобільні пристрої з iOS.

Джерело: The Verge