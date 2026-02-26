Архів урядових документів США про НЛО було видалено за кілька годин після наказу Трампа розсекретити дані про іншопланетян

Britannica

Великий архів урядових документів США, пов’язаний з НЛО, був повністю видалений через день після розпорядження Дональда Трампа щодо публікації всієї наявної інформації про іншопланетян.





Зазначається, що 20 лютого головний сервер Black Vault, яким керує дослідник та уфолог Джон Гріневальд-молодший, був повністю очищений. З нього видалили сотні гігабайт файлів, пов’язаних з НЛО, включно з розсекреченими документами ЦРУ та резонансними теоріями змови, зокрема, вбивством Джона Кеннеді.

За словами Гріневальда, права доступу до деяких серверних каталогів, а також правила редагування та журнали на володіння файлами були змінені без пояснення причин. Black Vault був ключовим ресурсом для тих, хто хотів дізнатись зміст розсекречених документів уряду США за останні 80 років.

Гріневальд понад 30 років систематизував інформацію щодо секретних програм американського уряду та маловідомих інцидентів, які б давали змогу припустити, що США займались проведенням надсекретних операцій з виявлення та використання іншопланетних технологій. У відкритому доступі у “Чорному сховищі” зберігаються великі масиви розсекречених документів, які включають звіти з військових баз, показання свідків, та директиви ЦРУ у період 40-50-х років минулого століття. Дослідник також фіксував усі випадки, коли запити відповідно до Закону про свободу інформації повертались представниками ЦРУ, ФБР та іншими урядовими відомствами без відповідей.

Видалення документів з архіву сталось буквально через кілька годин після розпорядження Трампа до Пентагона щодо розкриття всієї наявної інформації, пов’язаної з іншопланетним життям та НЛО. Гріневальд не виключає умисного видалення документів, оскільки заявляє про підозрілу інформацію, отриману від провайдера.





“Вони не мали уявлення, що сталося. Зі свого боку, вони заявили, що це було видалення, а не пошкодження даних”, — заявляє дослідник.

Скоріш за все, хтось умисно видалив всі файли з сервера та всі записи ЦРУ та інших урядових відомств. При цьому сайт не вимикали та не виводили з ладу, щоб уникнути негайного виявлення. Уряд США десятиліттями категорично заперечував існування НЛО та іншопланетян, стверджуючи про відсутність реальних доказів того, що позаземні цивілізації колись відвідували Землю.

Однак нещодавно Дональд Трамп різко розкритикував експрезидента Барака Обаму за його заяву, у якій він припустив існування іншопланетян та звинуватив його у розкритті секретної інформації. Після цього Трамп наказав розсекретити всі документи, пов’язані з НЛО. Гріневальд свого часу надіслав уряду США понад 11 тис. запитів для отримання документів, включно з низкою розсекречених звітів, що стосувались так званої катастрофи НЛО у Розуеллі в 1947 році.

Дослідження самого Гріневальда докладно розкривають, як колишні адміністрації та розвідувальні служби створювали секретні цільові групи з військових високопосадовців та науковців для дослідження інцидентів, пов’язаних з НЛО. Гріневальд повідомив, що резервні копії понад 3,8 млн документів були переміщені у захищені сховища і сайт відновив свою роботу.

“На мою думку, це було дуже несвоєчасне технічне обслуговування сервера, проведене хостинг-провайдером, яке пішло не так. Вони цього не помітили, а коли помітили, вони не взяли провину на себе, і не було ніякої можливості повністю довести, через кого це сталось. Чи можу я помилятися? Так. Чи могла це бути спроба умисного знищення? Я не можу цього виключити”, — зазначає Гріневальд.

На думку критиків обіцянки адміністрації Трампа опублікувати всі документи, пов’язані з НЛО, це усього лише маніпуляція, покликана відвернути увагу американської громадськості від більш актуальних та болючих політичних та соціально суспільних питань. Вони переконані, що розсекречені документи не розкриють нічого нового про іншопланетян.

Чимало американців у соцмережах вказують, що опубліковані до цього документи з докладним описом вбивства Джона Кеннеді, а також файли Джеффрі Епштейна містили значною мірою відредаговану інформацію, яка не містить неспростовних доказів.

Раніше ми писали, що у Reddit висміяли нові “фото НЛО”, представлені в Конгресі США. Раніше у NASA заявляли, що не виявили свідчень існування іншопланетян.

Джерело: DailyMail