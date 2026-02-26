banner
Новини WTF 26.02.2026 comment views icon

Архів урядових документів США про НЛО було видалено за кілька годин після наказу Трампа розсекретити дані про іншопланетян

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Архів урядових документів США про НЛО було видалено за кілька годин після наказу Трампа розсекретити дані про іншопланетян
Britannica

Великий архів урядових документів США, пов’язаний з НЛО, був повністю видалений через день після розпорядження Дональда Трампа щодо публікації всієї наявної інформації про іншопланетян.


Зазначається, що 20 лютого головний сервер Black Vault, яким керує дослідник та уфолог Джон Гріневальд-молодший, був повністю очищений. З нього видалили сотні гігабайт файлів, пов’язаних з НЛО, включно з розсекреченими документами ЦРУ та резонансними теоріями змови, зокрема, вбивством Джона Кеннеді.

За словами Гріневальда, права доступу до деяких серверних каталогів, а також правила редагування та журнали на володіння файлами були змінені без пояснення причин. Black Vault був ключовим ресурсом для тих, хто хотів дізнатись зміст розсекречених документів уряду США за останні 80 років.

Архів урядових документів США про НЛО було видалено за кілька годин після наказу Трампа розсекретити документи про іншопланетян
John Greenewald Jr/X

Гріневальд понад 30 років систематизував інформацію щодо секретних програм американського уряду та маловідомих інцидентів, які б давали змогу припустити, що США займались проведенням надсекретних операцій з виявлення та використання іншопланетних технологій. У відкритому доступі у “Чорному сховищі” зберігаються великі масиви розсекречених документів, які включають звіти з військових баз, показання свідків, та директиви ЦРУ у період  40-50-х років минулого століття. Дослідник також фіксував усі випадки, коли запити відповідно до Закону про свободу інформації повертались представниками ЦРУ, ФБР та іншими урядовими відомствами без відповідей.

Видалення документів з архіву сталось буквально через кілька годин після розпорядження Трампа до Пентагона щодо розкриття всієї наявної інформації, пов’язаної з іншопланетним життям та НЛО. Гріневальд не виключає умисного видалення документів, оскільки заявляє про підозрілу інформацію, отриману від провайдера.


“Вони не мали уявлення, що сталося. Зі свого боку, вони заявили, що це було видалення, а не пошкодження даних”, — заявляє дослідник.

Скоріш за все, хтось умисно видалив всі файли з сервера та всі записи ЦРУ та інших урядових відомств. При цьому сайт не вимикали та не виводили з ладу, щоб уникнути негайного виявлення. Уряд США десятиліттями категорично заперечував існування НЛО та іншопланетян, стверджуючи про відсутність реальних доказів того, що позаземні цивілізації колись відвідували Землю.

Однак нещодавно Дональд Трамп різко розкритикував експрезидента Барака Обаму за його заяву, у якій він припустив існування іншопланетян та звинуватив його у розкритті секретної інформації. Після цього Трамп наказав розсекретити всі документи, пов’язані з НЛО. Гріневальд  свого часу надіслав уряду США понад 11 тис. запитів для отримання документів, включно з низкою розсекречених звітів, що стосувались так званої катастрофи НЛО у Розуеллі в 1947 році.

Дослідження самого Гріневальда докладно розкривають, як колишні адміністрації та розвідувальні служби створювали секретні цільові групи з військових високопосадовців та науковців для дослідження інцидентів, пов’язаних з НЛО. Гріневальд повідомив, що резервні копії понад 3,8 млн документів були переміщені у захищені сховища і сайт відновив свою роботу.

“На мою думку, це було дуже несвоєчасне технічне обслуговування сервера, проведене хостинг-провайдером, яке пішло не так. Вони цього не помітили, а коли помітили, вони не взяли провину на себе, і не було ніякої можливості повністю довести, через кого це сталось. Чи можу я помилятися? Так. Чи могла це бути спроба умисного знищення? Я не можу цього виключити”, — зазначає Гріневальд.

На думку критиків обіцянки адміністрації Трампа опублікувати всі документи, пов’язані з НЛО, це усього лише маніпуляція, покликана відвернути увагу американської громадськості від більш актуальних та болючих політичних та соціально суспільних питань. Вони переконані, що розсекречені документи не розкриють нічого нового про іншопланетян.

Спецпроєкти
Вийшов Samsung Galaxy S26 Ultra від 64 999 грн: Privacy Display, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy і найшвидша зарядка в серії
У серії Samsung Galaxy S26 новий Gemini: з ним смартфон стає особистим помічником

Чимало американців у соцмережах вказують, що опубліковані до цього документи з докладним описом вбивства Джона Кеннеді, а також файли Джеффрі Епштейна містили значною мірою відредаговану інформацію, яка не містить неспростовних доказів.

Раніше ми писали, що у Reddit висміяли нові “фото НЛО”, представлені в Конгресі США. Раніше у NASA заявляли, що не виявили свідчень існування іншопланетян.

Пентагон опублікував новий звіт про НЛО: 750+ об’єктів з «аномальною» поведінкою, більшість — не ідентифіковані

Джерело: DailyMail

Популярні новини

arrow left
arrow right
Зрада по-американськи: родина Трампів таємно продала майже половину криптоплатформи WLF шейху ОАЕ
Ще один Freedom: США запускають портал з VPN для перегляду контенту, забороненого в ЄС та інших країнах
Гравці обурені: Polymarket відмовляється виплачувати ставки на вторгнення у Венесуелу
За 2025 рік родина Трампів заробила на криптовалютах майже $1,5 млрд
В США визнали парникові викиди безпечними для людей, щоб "підсилити" автовиробництво
Трамп назвав нового голову ФРС, крипторинки відреагували падінням
Trump Phone існує: Trump Mobile "показала" оновлений T1 Phone, геть не Made in USA
У лютому Дональд Трамп випустить ще одну криптовалюту — для акціонерів власної компанії
Невідомий заробив $400 000 на "операції Трампа" в Венесуелі — з новоствореним акаунтом Polymarket
Honor інтригує новим відео про Robot Phone — смартфон, який має роботизовану руку
Замовив 32 ГБ пам'яті за $300, а отримав 320 ГБ: помилка на $4000
Британсько-українська Trypillian представила дрони VORON-10 і BOMBER-15: чим вони особливі
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати