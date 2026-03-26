Дженсен Хуанг та Ліза Су: Трамп створив команду радників з питань ШІ

Дональд Трамп та Дженсен Хуанг / White House

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про створення ради PCAST, до якої увійдуть провідні бізнесмени з галузі штучного інтелекту, зокрема, глава NVIDIA Дженсен Хуанг та очільниця AMD Ліза Су.





Консультативна рада на чолі з Девідом Саксом консультуватиме Трампа з питань науки та технологій. Стрімкий розвиток штучного інтелекту створив велику кількість нових можливостей та одночасно викликав багато невідкладних питань.

Раду очолили провідний підприємець та інвестор в галузі ШІ Девід Сакс та науковий радник Трампа Майкл Краціос. До складу також увійшли CEO NVIDIA та AMD Дженсен Хуанг та Ліза Су, гендиректор Meta Марк Цукерберг, один з засновників Google Сергій Брін, глава Dell Майкл Делл та гендиректор Oracle Ларрі Еллісон, а також венчурний інвестор Марк Андріссен.

Наразі рада включає 13 членів з можливістю збільшення складу до 24 осіб. Серед ключових проблем, з якими стикається адміністрація Трампа, залишаються питання регулювання розвитку та використання ШІ, а також будівництва датацентрів та всієї іншої інфраструктури штучного інтелекту.





Нещодавно сенатор Берні Сандерс та конгресменка Александрія Окасіо-Кортес запропонували законопроєкт з призупинення будівництва датацентрів, називаючи ЦОД загрозою для американської енергетики. Вони вимагають регулювання розвитку інфраструктури для ШІ.

Дженсен Хуанг має свій інтерес у раді Трампа, оскільки виступає проти обмежень експорту чипів для ШІ до Китаю. Попри те, що Білий дім нещодавно представив власний план дій у сфері ШІ, включно з наданням переваги моделям з відкритим вихідним кодом, побудовою незалежної інфраструктури та дипломатією у сфері штучного інтелекту, поки не має ніяких нормативних актів, які б регулювали розвиток цієї сфери. Цікаво також, що до ради Трампа поки не увійшли такі провідні фігури у сфері ШІ як глава OpenAI Сем Альтман та керівник Tesla, SpaceX та xAI Ілон Маск.

Джерело: wccftech