

Дженсен Хуанг та Ліза Су: Трамп створив команду радників з питань ШІ

Олександр Федоткін

Дональд Трамп та Дженсен Хуанг / White House

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про створення ради PCAST, до якої увійдуть провідні бізнесмени з галузі штучного інтелекту, зокрема, глава NVIDIA Дженсен Хуанг та очільниця AMD Ліза Су.


Консультативна рада на чолі з Девідом Саксом консультуватиме Трампа з питань науки та технологій. Стрімкий розвиток штучного інтелекту створив велику кількість нових можливостей та одночасно викликав багато невідкладних питань.

Раду очолили провідний підприємець та інвестор в галузі ШІ Девід Сакс та науковий радник Трампа Майкл Краціос. До складу також увійшли CEO NVIDIA та AMD Дженсен Хуанг та Ліза Су, гендиректор Meta Марк Цукерберг, один з засновників Google Сергій Брін, глава Dell Майкл Делл та гендиректор Oracle Ларрі Еллісон, а також венчурний інвестор Марк Андріссен.

Наразі рада включає 13 членів з можливістю збільшення складу до 24 осіб. Серед ключових проблем, з якими стикається адміністрація Трампа, залишаються питання регулювання розвитку та використання ШІ, а також будівництва датацентрів та всієї іншої інфраструктури штучного інтелекту.


Нещодавно сенатор Берні Сандерс та конгресменка Александрія Окасіо-Кортес запропонували законопроєкт з призупинення будівництва датацентрів, називаючи ЦОД загрозою для американської енергетики. Вони вимагають регулювання розвитку інфраструктури для ШІ.

Дженсен Хуанг має свій інтерес у раді Трампа, оскільки виступає проти обмежень експорту чипів для ШІ до Китаю. Попри те, що Білий дім нещодавно представив власний план дій у сфері ШІ, включно з наданням переваги моделям з відкритим вихідним кодом, побудовою незалежної інфраструктури та дипломатією у сфері штучного інтелекту, поки не має ніяких нормативних актів, які б регулювали розвиток цієї сфери. Цікаво також, що до ради Трампа поки не увійшли такі провідні фігури у сфері ШІ як глава OpenAI Сем Альтман та керівник Tesla, SpaceX та xAI Ілон Маск.

Раніше ми писали, що Microsoft та NVIDIA об’єднались для розробки атомних станцій для дата-центрів ШІ. Наразі NVIDIA інвестує рекордні $26 млрд у відкриті ШІ-моделі.

CEO Cloudflare попереджає: до 2027 року ШІ-боти перевищать кількість людей в мережі

5G та революція в iGaming: що потрібно знати про це вже зараз. Колонка COO SharksCode
Який домашній інтернет в Україні працював найстабільніше у 2025 році: результати міжнародного рейтингу

Джерело: wccftech

В Google Translate знайшли "прихованого" чатбота, який мріє втекти з ПК на свіже повітря
ШІ у кіно стане більше: Netflix купує кінокомпанію Бена Аффлека InterPositive
ШІ-агент, який навчався в Alibaba, самостійно почав майнити криптовалюту
"Щасливої стрілянини": популярні чатботи охоче допомагають планувати збройні напади — дослідження 
Дефіцит: AMD постачатиме Ryzen 7 9850X3D з пам’яттю та кулером за $1000
Гратиме за вас: Microsoft хоче створити ШІ-помічника для проходження ігор на Xbox
NVIDIA інвестує рекордні $26 млрд у відкриті ШІ-моделі: серйозний виклик OpenAI та Anthropic
ШІ залишив користувачів без дешевої пам’яті: ціни на RAM і SSD б’ють рекорди
Культ OpenClaw: Китай охопила ШІ лихоманка
Microsoft втратила $440 млрд за один день: інвесторів злякали витрати на ШІ
ChatGPT тепер пояснює математику та фізику через інтерактивні графіки
А поговорити? YouTube запустив "розмовний ШІ" на телевізорах
Робот-асистент з "очима" і розумний хаб: Lenovo показала два ШІ-концепти для робочого столу
Помилка в коді від ШІ Claude Opus 4.6 коштувала DeFi-протоколу Moonwell майже $1,8 млн
Trump Phone існує: Trump Mobile "показала" оновлений T1 Phone, геть не Made in USA
Micron представила власну GDDR7 3 ГБ зі швидкістю 36 Гбіт/с
Жителі Чилі зображали "ChatGPT з людей" протягом 12 годин на акції проти ЦОД
ШІ-екзорцизм: ChatGPT викриває чаклунів і сатаністів для британської поліції
Забере роботу в музикантів: Google випускає Lyria 3 Pro — ШІ для створення пісень й музикальних альбомів
Meta придбала Moltbook: навіщо техногіганту соцмережа для ШІ-ботів?
Автор PCWorld протестував ШІ “Ask Intel”: він ледь не доламав пошкоджений ПК
