«Навіть не кола на полях»: у Reddit висміяли нові «фото НЛО», представлені в Конгресі США

Колишній офіцер контррозвідки США Луїс Елізондо представив на брифінгу у Конгресі фото так званого «НЛО», яке згодом висміяли користувачі форуму Reddit.

Зазначається, що під час дискусії в одному з залів для брифінгів у Конгресі, під час обговорення іншопланетних цивілізацій і національної безпеки, Елізондо показав фото, яке на його думку, варте уваги.

Як зазначив колишній офіцер контррозвідки США, фото було зроблене пілотом цивільної авіації з висоти у 6 тис. 400 метрів. Не дуже чітке зображення демонструє дископодібний сріблястий об’єкт, що ширяє над Південним заходом США. За словами Елізондо, завширшки цей об’єкт може становити від близько 200 до понад 300 метрів. Він підкреслив, що об’єкт було сфотографовано на перехресті штатів Колорадо, Юта, Арізона та Нью-Мексико.

Оприлюднене фото швидко помітили користувачі форуму r/UFOs на Reddit. Один з користувачів під ніком mattperkins86 порівняв фото з супутниковими знімками і визначив, що фото було зроблене поблизу Колорадо-Спрінгс. Виявилось, що потенційний загадковий «НЛО» відповідав формі і розташуванню двох полів ідеально круглої форми. Примітно, що темніше з двох полів виглядало як тінь під більш яскравим — оптична ілюзія, викликана їх розташуванням та освітленням.

✈️ NEW PHOTO (civilian pilot)

Captured near Four Corners at FL210—estimated 600-1,000 ft in diameter, silver-hued, disc-shaped.

Released moments ago by @LueElizondo during our “Science, National Security & Innovation” panel. Several speakers confirmed DoD & IC hold hundreds of… pic.twitter.com/KHxkywz8JR

