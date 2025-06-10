Арктика тане набагато швидше, половина льодовиків зникне й без потепління, — нові дослідження

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Науковці переглядають сценарії наслідків потеплішання в Арктиці та танення льдовиків після виявленної помилки у кліматичних моделях.

Зокрема, японські дослідники Момока Наканіші з Міждисциплінарної вищої школи інженерних наук Університету Кюсю та її науковий керівник, доктор Такуро Мічібата з Науково-дослідного інституту прикладної механіки припустили, що хмари можуть бути причиною прискоренного потеплішання в Арктиці.

Наразі потеплішання в Арктиці відбувається у 3-4 рази швидше, ніж у всьому іншому світі. Сучасні кліматичні моделі не можуть пояснити, чому так відбувається. Японські науковці пояснюють, що найбільш поширеними хмарами над Арктикою є змішані, що містять як кристали криги, так і переохолоджені краплі рідкої води. Влітку ці хмари відбивають сонячне світло і допомагають охолоджувати Арктику. Однак взимку, за відсутності сонячного світла, ці хмари вловлюють тепло від поверхні і відправляють його назад.

«Однак те, наскільки добре ці хмари змішаної фази утримують тепло, залежить від співвідношення льоду та рідини. Чим більше рідини містять хмари, тим краще вони утримують тепло. Але багато кліматичних моделей мають велику похибку у поданні цього співвідношення, що призводить до невірних прогнозів», — пояснює Момока Наканіші.

Японські дослідники проаналізували 30 кліматичних моделей, порівнявши їх із супутниковими знімками хмар в Арктиці взимку протягом останнього десятиріччя. Вони з’ясували, що у 21 моделі відношення льоду до води було сильно переціонене.

«Ці моделі з величезним переважанням льоду не враховують належним чином сучасний потенціал потепління хмар у зимовий період. Ось чому вони не можуть пояснити швидке потепління, яке ми спостерігаємо зараз», — додає Наканіші.

Між тим недооцінка існуючими кліматичними моделями темпів глобального потепління у даний момент веде до переоцінки цих показників у майбутньому. Мова йде про помилки, що викликані процесом зворотнього зв’язку випромінювальної здатності хмар.

Із подальшим потеплішанням Арктики у складі змішаних хмар починає переважати рідка вода, що збільшує здатність хмар утримувати тепло. Як тільки хмари стають настільки насиченими рідиною, що поводяться як абсолютно чорні тіла — повністю поглинаючи і повторно випромінюючи тепло — подальше потепління починає зменшуватись.

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Оскільки більшість кліматичних моделей недооцінюють, скільки рідини вже присутньо в сьогоднішніх хмарах, вони припускають, що ще значніший зсув попереду. В результаті вони переоцінюють, скільки додаткового тепла утримуватиметься в майбутньому, і передбачають, що ефект зворотного зв’язку триватиме довше, ніж передбачає реальність.

У той же час науковці зі Швейцарії з’ясували, що навіть якщо температура на планеті залишиться на рівні 1,2°C, 39% маси льодовиків всеодно розстануть порівняно зі станом на 2020 рік, що призведе до підняття рівня світового океану на 10 см.

У новому дослідженні міжнародна група науковців з 10 країн використала 8 кліматичних моделей для льдовиків з метою оцінки обсягів втрати льоду за межами Гренландії та Антарктиди. Всі проаналізовані сценарії передбачають, що льодовики продовжуватимуть швидко танути протягом кількох найближчих десятиліть. Вони танутимуть, однак повільніше, упродовж наступних століть навіть за відсутності потепління.

Наприклад, дослідження, які розглядають сценарії танення лише до 2100 року, оцінюють, що близько 20% сьогоднішньої маси льодовиків буде втрачено незалежно від того, як зміняться температури в майбутньому. Однак нове дослідження показує, що за нинішніх умов зникне майже вдвічі більше льоду, якщо дивитися на кілька століть уперед.

«Ми виявили, що близько 40% маси льодовиків фактично «приречені» на зникнення», — пояснює співавтор дослідження Гаррі Зеколларі з Вільного університету Брюсселя.

За словами іншого співавтора дослідження, Ліліана Шустера із Університету Інсбрука, нинішній розмір льодовиків значно занижує масштаби зміни клімату, що вже відбулися. Шустер підкреслює, що насправді, ситуація із таненням льдовиків набагато гірша, ніж можна спостерігати у горах.

Гаррі Зеколларі прогнозує, що поточна політика призведе до того, що глобальна температура зросте до 2,7°C. Науковець додає, що діапазон потеплішання від 1,5 до 3°C відіграє ключову роль у збереженні льдовиків, оскільки потеплішання на кожен 0,1°C створює ризик втрати близько 2% льдовиків.

Результати досліджень представлені у журналах Ocean-Land-Atmosphere Research; Science

Джерело: SciTechDaily