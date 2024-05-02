Американські військові показали Bradley M2A4E1, найновішу модель з активним захистом, яку отримає армія замість кожного Bradley, надісланого до України. Кількість модернізованих «Бредлі» не розголошувалася, але йдеться про десятки машин. Таким чином постачання зброї для захисту від російських окупантів сприятиме оновленню технічного парка бронетехніки США та укладенню контрактів з виробниками.

Серед удосконалень нової моделі — активний захист Iron Fist, удосконалений інфрачервоний приціл високої чіткості та клімат-контроль у відділенні для десанту. Необхідність в активному захисті для цих БМП армія визначила ще 8 років тому, проте проєкт стикався з фінансовими та технічними труднощами.

Виробником системи захисту для Bradley стала компанія з Ізраїлю Elbit Systems. Активний захист працює проти ракет та снарядів — боєприпас-перехоплювач відстрілюється у загрозу, що наближається.

Згідно з останніми даними Пентагону, США відправили в Україну понад 200 одиниць Bradley M2A2, разом з іншими бронемашинами американського виробництва, БМП Stryker. Bradley вперше прибули на поле бою в Україні майже рік тому. Бронемашини отримали схвальні відгуки ЗСУ, зокрема відзначався захист, що зберігає життя бійців, та вогнева міць. Озброєння Bradley складається з бронебійних ракет TOW та ланцюгової гармати M242 Bushmaster калібру 25 мм.

Курс UX/UI дизайнер сайтів і застосунків з Alice K. Курс від практикуючої UI/UX дизайнерки, після якого ви знатимете все про UI/UX дизайн . Реєстрація на курс

Джерела: Defense Express, Business Insider,