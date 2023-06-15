БМП M2A2 Bradley переніс пряме влучення снаряду від РСЗВ “Град” в башту — екіпаж успішно евакуювався

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр поділилася розповіддю воїнів 47-ї бригади про міцність американської бронетехніки. Під час БМП Bradley був уражений прямим попаданням снаряда РСЗВ «Град». При цьому весь екіпаж вижив та евакуювався, а механік-водій зміг відвести машину у безпечне місце, а потім згасити.

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На фото пошкоджений Bradley має не надто розтрощений вигляд, хоча зрозуміло, що постраждали зовнішні прилади та ходова частина. Наразі машина знаходиться у ремонті, а її екіпаж уже несе службу на іншій техніці. Постраждала башта знаходиться на своєму місці, а броня, на перший погляд, не пробита та не деформована – разючий контраст з «летючими» баштами та бронею, що розповзається, у російських танків.

У результаті кваліфікований екіпаж може знову брати участь у боях на сучасній техніці, а сама бронемашина також повернеться у стрій. Як кажуть російські окупанти, «потєрь нєт». Ситуація наочно демонструє різницю у рівні техніки Росії та США і пояснює більшу кількість загиблих у лавах ворога. Ганна Маляр зазначила: не існує техніки, яку не можна знищити, але є техніка, яка рятує життя.

На озброєнні сил оборони України знаходиться модифікація Bradley M2A2 ODS. Її конструкцію було доопрацьовано з урахуванням бойового досвіду під час операції «Буря в пустелі». Броню БМП посилено, а десантне відділення перероблено – лавки дозволяють швидше залишити машину. Екіпаж складається з командира, механіка-водія та навідника, машина здатна транспортувати 6-7 осіб десанту. З озброєння у наявності гармата 25 мм, кулемет 7,62 мм та ПТРК TOW.