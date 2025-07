Астронавтка МКС сфотографувала загадкове явище в атмосфері

Астронавтка NASA Ніколь Айєрс зробила з борта МКС рідкісний знімок природного явища під назвою спрайт — потужного спалаху в атмосфері, який відбувається під час сильних гроз з блискавками.

Спрайти за формою нагадують торнадо зі світла у стратосфері. Ці світлові спалахи досі погано вивчені, хоча науковці досліджують явище вже понад 30 років. Спрайт досить складно сфотографувати, оскільки він триває лише кілька мілісекунд і відбувається нечасто.

Just. Wow. As we went over Mexico and the U.S. this morning, I caught this sprite.

Sprites are TLEs or Transient Luminous Events, that happen above the clouds and are triggered by intense electrical activity in the thunderstorms below. We have a great view above the clouds, so… pic.twitter.com/dCqIrn3vrA

— Nichole “Vapor” Ayers (@Astro_Ayers) July 3, 2025