Астронавтка МКС сфотографувала загадкове явище в атмосфері

ESA/NASA–T. Pesquet

Астронавтка NASA Ніколь Айєрс зробила з борта МКС рідкісний знімок природного явища під назвою спрайт — потужного спалаху в атмосфері, який відбувається під час сильних гроз з блискавками.

Спрайти за формою нагадують торнадо зі світла у стратосфері. Ці світлові спалахи досі погано вивчені, хоча науковці досліджують явище вже понад 30 років. Спрайт досить складно сфотографувати, оскільки він триває лише кілька мілісекунд і відбувається нечасто.

Just. Wow. As we went over Mexico and the U.S. this morning, I caught this sprite. Sprites are TLEs or Transient Luminous Events, that happen above the clouds and are triggered by intense electrical activity in the thunderstorms below. We have a great view above the clouds, so… pic.twitter.com/dCqIrn3vrA — Nichole “Vapor” Ayers (@Astro_Ayers) July 3, 2025

«Коли ми пролітали над Мексикою та США сьогодні вранці, я спіймала цей спрайт. Спрайти — це TLE або короткочасні світлові події, що відбуваються над хмарами та викликаються інтенсивною електричною активністю під час гроз внизу. У нас є чудовий вид над хмарами, тому вчені можуть використовувати ці типи знімків, щоб краще зрозуміти формування, характеристики та зв’язок TLE із грозами», — зазначила Ніколь Айєрс.

За даними Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA), спрайти відрізняються за розміром та формою, найбільші досягають висоти 80 кілометрів над поверхнею Землі від вершини купово-дощової хмари, де вони зароджуються. Вони мають червоний колір, тому що взаємодіють із азотом у верхніх шарах атмосфери.

Побачити спрайти з Землі можна тільки вночі за допомогою спеціального обладнання, оскільки їхня яскравість відносно низька. Подібні явища були виявлені астрофізиками в атмосфері Юпітера. Також науковці припускають, що вони можуть траплятись на Сатурні та Венері.

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Однак, незважаючи на роки досліджень, вчені досі не впевнені, чому деякі удари блискавки викликають появу спрайтів, а інші – ні. Фото, зроблене Ніколь Айєрс, може допомогти науковцям краще зрозуміти природу цього явища.

Джерело: NotebookCheck