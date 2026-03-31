Астронавт нарешті розповів про першу медичну евакуацію NASA: що саме сталося у січні

Photo: Associated Press / NASA

Астронавт, який спонукав NASA провести першу медичну евакуацію на початку цього року, лише минулого тижня розповів Associated Press, що сталося тоді. Втім, лікарі досі не знають, чому він раптово занедужав на Міжнародній космічній станції.





Чотириразовий учасник космічних польотів Майк Фінке розповів, що їв вечерю 7 січня, готуючись до виходу у відкритий космос наступного дня, коли це сталося. Він не міг говорити і не пам’ятає жодного болю, однак його стурбовані товариші по екіпажу відразу ж кинулися на допомогу, помітивши, що він у біді, і звернулися по допомогу до польових хірургів на Землі.

“Це сталося абсолютно несподівано. Все відбулося напрочуд швидко”, — сказав він в інтерв’ю Associated Press у Космічному центрі Джонсона в Г’юстоні.

Фінке, 59-річний полковник у відставці ВПС США, розповів, що епізод тривав близько 20 хвилин, а після цього він почувався нормально. За його словами, він почувається добре й досі. Нічого подібного раніше чи після з ним не траплялося. Лікарі виключили серцевий напад; Фінке також уточнив, що не задихався, — однак усі інші варіанти досі на розгляді й можуть бути пов’язані з його 549 днями в невагомості. Він перебував уже 5,5 місяця в черговому відрядженні на станції, коли проблема вдарила, наче “дуже, дуже швидка блискавка”.

“Мої товариші по екіпажу явно бачили, що я в біді. Всі були на місці буквально за лічені секунди”, — сказав він, зазначивши, що всі шестеро оточили його тоді.

Фінке зазначив, що не може повідомити жодних додаткових подробиць про свій медичний епізод. За його словами, космічне агентство хоче переконатися, що інші астронавти не побоюватимуться, що їхня медична таємниця буде порушена, якщо з ними щось трапиться. Ультразвуковий апарат на борту станції виявився дуже доречним під час інциденту, сказав він; відтоді, як він повернувся на Землю, він пройшов численні обстеження.





NASA вивчає медичні записи інших астронавтів, аби з’ясувати, чи траплялися раніше в космосі пов’язані випадки. Фінке відкрито назвав себе тим, хто захворів, наприкінці минулого місяця — аби покласти край наростаючим публічним спекуляціям. Невиправний оптиміст, він не втрачає надії колись повернутися в космос.

Він досі переживає, що через його хворобу довелося скасувати вихід у відкритий космос — це мав бути його десятий вихід, а для члена екіпажу Зени Кардман — перший, — а також достроково повернути додому її та двох інших товаришів по екіпажу. SpaceX доставив їх на Землю 15 січня, більш ніж на місяць раніше запланованого, і вони одразу ж потрапили до лікарні.

“Я завжди був дуже здоровим. Тому це здивувало всіх”, — сказав він.

Фінке припинив вибачатися перед усіма після того, як новий адміністратор NASA Джаред Айзекман наказав йому зупинитися.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

“Це не твоя вина. Це — космос. Ти нікого не підвів”, — запевняли його колеги.

Схожі, але менш драматичні медичні випадки на МКС траплялися й раніше. У 2020 році в астронавта під час рутинного ультразвукового дослідження випадково виявили тромб у яремній вені — без жодних симптомів. Лікарі з Землі дистанційно керували лікуванням протягом понад 90 діб, а сам астронавт робив собі УЗД під їхнім керівництвом. Місію він завершив без наслідків для здоров’я.

Але евакуація Фінке — якісно інший прецедент. За 65 років пілотованої космонавтики NASA жоден астронавт до цього не повертався додому достроково через хворобу — медичні проблеми виникали, але жодного разу не сягали такого рівня. Статистичні моделі передбачають медичну надзвичайну ситуацію на МКС приблизно раз на три роки — на практиці ж серйозні випадки залишаються вкрай рідкісними.

Джерело: Phys.org