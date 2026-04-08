Dungeons & Dragons в космосі: астронавтка Рабеа Рогге показала як кидати кубики на орбіті / Instagram

Рольові ігри на кшталт “Підземель і Драконів” тепер не лише на Землі. Рабеа Рогге, перша німкеня в космосі, провела на орбіті невеликий експеримент — і тепер D&D в невагомості офіційно не фантастика.





Здавалося б, кинути кубик — елементарно. Але в умовах нульової гравітації двадцятигранник просто повисне в повітрі й нікуди не впаде. Перші ідеї, що спадають на думку, — магнітизований лоток, сітка, спеціальний контейнер. Рогге знайшла рішення простіше.

Вона підкидає D20 з невеликим закручуванням, щоб кубик обертався, потім ловить його в кулак і зазирає у щілину між пальцями, щоб прочитати результат. У відео випало сім — невдале кидання на Порятунок Мудрості, якщо дотримуватись ігрової логіки. Але головне інше: метод працює. Хіба що доведеться відмовитись від сцен, де треба кидати жменю кубиків одночасно.

“Кубики в космосі? 🎲

Як фанатка настільних рольових ігор, я поекспериментувала із цим 20-гранним скляним кубиком (який дуже красиво ловив світло) і зрозуміла, що наступна партія в D&D або щось подібне в космосі — врятована! 🐉” — написала астронавтка у Instagram.

Раніше ми писали про двох канадців, що грають в одну кампанію “Підземель і Драконів” вже 43 роки. Тепер географія партій розширилась до орбіти.





Рогге летіла в рамках місії Fram2 від SpaceX — першого в історії приватного пілотованого польоту на полярну орбіту. Фінансував місію Чун Ван, криптовалютний мільярдер. Дослідник Крістофер Комбс з Університету Техасу в Сан-Антоніо охарактеризував цей тип польоту як щось між туристичним аттракціоном і справжнім науковим досягненням — без однозначної відповіді, ближче до якого полюсу він знаходиться.

D&D тим часом давно вийшов за межі підвалів і клубів настільних ігор. Оригінальні нотатки з кампаній D&D заклали фундамент усього всесвіту Elder Scrolls, а Netflix вже готує повноцінний серіал за всесвітом Forgotten Realms під керівництвом Шона Леві. Тепер до списку досягнень франшизи можна додати перший підтверджений кидок D20 на орбіті Землі.

Джерело: Рабеа Рогге у Instagram