Dungeons & Dragons в космосі: астронавтка Рабеа Рогге показала як кидати кубики на орбіті

Софія Шадріна

Dungeons & Dragons в космосі: астронавтка Рабеа Рогге показала як кидати кубики на орбіті / Instagram
Dungeons & Dragons в космосі: астронавтка Рабеа Рогге показала як кидати кубики на орбіті / Instagram

Рольові ігри на кшталт “Підземель і Драконів” тепер не лише на Землі. Рабеа Рогге, перша німкеня в космосі, провела на орбіті невеликий експеримент — і тепер D&D в невагомості офіційно не фантастика.


Здавалося б, кинути кубик — елементарно. Але в умовах нульової гравітації двадцятигранник просто повисне в повітрі й нікуди не впаде. Перші ідеї, що спадають на думку, — магнітизований лоток, сітка, спеціальний контейнер. Рогге знайшла рішення простіше.

Вона підкидає D20 з невеликим закручуванням, щоб кубик обертався, потім ловить його в кулак і зазирає у щілину між пальцями, щоб прочитати результат. У відео випало сім — невдале кидання на Порятунок Мудрості, якщо дотримуватись ігрової логіки. Але головне інше: метод працює. Хіба що доведеться відмовитись від сцен, де треба кидати жменю кубиків одночасно.

“Кубики в космосі? 🎲
Як фанатка настільних рольових ігор, я поекспериментувала із цим 20-гранним скляним кубиком (який дуже красиво ловив світло) і зрозуміла, що наступна партія в D&D або щось подібне в космосі — врятована! 🐉” —  написала астронавтка у Instagram.

Раніше ми писали про двох канадців, що грають в одну кампанію “Підземель і Драконів” вже 43 роки. Тепер географія партій розширилась до орбіти.


Рогге летіла в рамках місії Fram2 від SpaceX — першого в історії приватного пілотованого польоту на полярну орбіту. Фінансував місію Чун Ван, криптовалютний мільярдер. Дослідник Крістофер Комбс з Університету Техасу в Сан-Антоніо охарактеризував цей тип польоту як щось між туристичним аттракціоном і справжнім науковим досягненням — без однозначної відповіді, ближче до якого полюсу він знаходиться.

D&D тим часом давно вийшов за межі підвалів і клубів настільних ігор. Оригінальні нотатки з кампаній D&D заклали фундамент усього всесвіту Elder Scrolls, а Netflix вже готує повноцінний серіал за всесвітом Forgotten Realms під керівництвом Шона Леві. Тепер до списку досягнень франшизи можна додати перший підтверджений кидок D20 на орбіті Землі.

Фентезі проти депресії: дослідження підтверджує, що гра Dungeons & Dragons покращує психічне здоров’я

AORUS ELITE 16: як виглядає ноутбук для нового горору Resident Evil Requiem від Capcom
5G та революція в iGaming: що потрібно знати про це вже зараз. Колонка COO SharksCode

Джерело: Рабеа Рогге у Instagram

Ветеран SpaceX заявив, що може перетворити воду на ракетне паливо
Перша пілотована місія до Місяця за 50 років: NASA готує запуск Artemis II
SpaceX запустить перший із 300 українських супутників UASAT цієї осені
Starlink Mobile 5G пропонуватиме швидкість 150 Мбіт/с навіть в Арктиці завдяки стільниковим "вежам" у космосі
Маск розповів, як будуватиме найбільший у світі завод з виробництва мікросхем Terafab
Ілон Маск, посунься: Китай офіційно проєктує багаторазові ракети нового покоління
В астронавтів МКС змістився мозок після довгого "життя" у космосі
До “зоряних немовлят” ще далеко: у космосі сперматозоїди губляться, — дослідження
FCC розглядає заявку на запуск 50 000 гігантських дзеркал-супутників для нічного освітлення
США зареєстрували домен aliens.gov для можливого "розсекречення" інопланетян
ППО проти астероїдів: удар апарата NASA DART змінив орбіту системи Дідімос
NASA змінює програму Artemis: повернення астронавтів на Місяць знову під питанням
Суперечка між NASA та SpaceX: не можуть обрати варіант висадки на Місяць
Ілон Маск анонсував запуск Terafab Project з виробництва мікросхем
Астронавт нарешті розповів про першу медичну евакуацію NASA: що саме сталося у січні
Керівник OpenAI назвав космічні плани Ілона Маска абсурдом
SpaceX запустить 120 супутників для ЗСУ: вони працюватимуть в українській мережі UASAT NANO
Ілонофон? SpaceX готує смартфон із вбудованим супутниковим зв'язком Starlink
NASA відправить першу у світі ядерну місію на Марс до 2028 року
МКС не зведуть з орбіти у 2030 році: в США пропонують оновлений план
Не "Зоряні війни", а "бої лінивців": у США тестують супутники для битв у космосі
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
