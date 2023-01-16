Авіакомпанія «Нової пошти» — Supernova Airlines — отримала дозвіл на вантажні авіарейси

Авіакомпанія Supernova Airlines, яка входить до групи компаній «Нова пошта», отримала необхідний дозвіл (сертифікат експлуатанта за номером UA 062), щоб розпочати власні вантажні авіарейси. Перший рейс з вантажами клієнтів «Нова пошта Глобал» (міжнародна доставка) планується здійснити вже навесні 2023 року.

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«Нова пошта» повідомила про створення Supernova Airlines наприкінці 2021 року та спочатку розраховувала отримати цей сертифікат експлуатанта у квітні 2022 року, проте війна порушила плани лідера експрес-доставки в Україні.

«Ми перший український перевізник, який зміг виконати усі вимоги та отримав Сертифікат Експлуатанта в умовах війни. Ми дуже вдячні фахівцям Державіаслужби під керівництвом Олександра Більчука за їх професійну взаємодію і пошук рішень під час проходження сертифікаційних процедур у важкі для країни часи» Ярослав Красножон, директор Supernova Airlines.

Наразі авіакомпанія активно займається розбудовою власного флоту повітряних суден. Компанія вже має два АН-26, які взяла на правах лізингу. Supernova Airlines буде здійснювати рейси з українських міжнародних аеропортів “Бориспіль” та “Львів” після закінчення війни, а поки українське небо закрите для польотів — авіаційні перевезення будуть здійснюватися з найближчих до України європейських аеропортів. Наразі поштовий оператор використовує послуги сторонніх авіакомпаній.

Протягом цього року «Нова пошта» збирається запустити доставку дронами «день у день».