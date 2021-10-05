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Нова пошта запускає власну авіакомпанію, яка отримала назву Supernova Airlines («Супернова Еарлайнз»). Вона матиме власний флот та підпорядковуватиметься компанії Нова пошта Глобал.

Рейси будуть здійснюватися з міжнародних аеропортів «Бориспіль» та «Львів». Авіаперевізник доставлятиме міжнародні вантажі.

«Для перевезення відправлень наших клієнтів ми співпрацюємо з авіакомпаніями-партнерами і дуже вдячні їм за плідну співпрацю. Однак обсяги перевезень невпинно зростають і потрібно освоювати нові горизонти. Рішення запустити власну авіакомпанію продиктовано тим,що ми хочемо й надалі гарантувати клієнтам високу якість, швидкість та прогнозованість доставки»,- коментує Юрій Беневитський, СЕО Нової пошти Глобал.

Зазначимо, що влітку цього року «Нова пошта» вперше в Україні протестувала доставку посилки безпілотним літальним апаратом.

Джерело: Нова Пошта