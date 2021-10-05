Нова пошта запускає власну авіакомпанію Supernova Airlines, вона буде доставляти міжнародні вантажі через аеропорти «Бориспіль» та «Львів»
Нова пошта запускає власну авіакомпанію, яка отримала назву Supernova Airlines («Супернова Еарлайнз»). Вона матиме власний флот та підпорядковуватиметься компанії Нова пошта Глобал.
Рейси будуть здійснюватися з міжнародних аеропортів «Бориспіль» та «Львів». Авіаперевізник доставлятиме міжнародні вантажі.
«Для перевезення відправлень наших клієнтів ми співпрацюємо з авіакомпаніями-партнерами і дуже вдячні їм за плідну співпрацю. Однак обсяги перевезень невпинно зростають і потрібно освоювати нові горизонти.
Рішення запустити власну авіакомпанію продиктовано тим,що ми хочемо й надалі гарантувати клієнтам високу якість, швидкість та прогнозованість доставки»,- коментує Юрій Беневитський, СЕО Нової пошти Глобал.
Зазначимо, що влітку цього року «Нова пошта» вперше в Україні протестувала доставку посилки безпілотним літальним апаратом.
Джерело: Нова Пошта