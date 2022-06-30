Aya Neo Next II – перша у світі портативна ігрова консоль з дискретними GPU Intel ARC або AMD Radeon 6000

Головний виконавчий директор компанії Aya Neo зробив досить несподівану заяву. Компанія підготувала до випуску наступника портативної ігрової консолі Aya Neo Next, яку анонсували порівняно недавно – на початку цього року.

Нова версія Aya Neo Next II відрізняється від попередниці наявністю дискретного GPU, що має суттєво підвищити графічну продуктивність пристрою. Фактично ця модель є першою портативною ігровою консоллю, яка не обмежується інтегрованим графічним процесором.

Aya Neo анонсувала дві версії Next II. В одному випадку використовується апаратна платформа Intel – зв’язка процесора Alder lake та GPU Arc Alchemist. Друга модифікація заснована на платформі AMD, пропонуючи CPU Ryzen 6000 та GPU Radeon 6000. На жаль, компанія не уточнила, які моделі чіпів використовуються в кожному конкретному випадку. Враховуючи формфактор, швидше за все для версії на базі платформи Intel використовується GPU ACM-G11, який може містити до 8 ядер Xe-Core. Зазначимо, Aya Neo Next II також стала першою ігровою консоллю з графічним процесором Intel ARC Alchemist.

Дизайн консолі зазнав змін у порівнянні з AYANEO 2 або AYANEO 2 Geek edition. Новинка стало помітно більше і тепер за розмірами її можна порівняти зі Steam Deck. Aya Neo Next II також має трекпади з кожного боку, схожі на Deck. Отже, консоль може забезпечувати дуже хорошу підтримку ігор, сертифікованих для Steam Deck.

У лінійці Aya Neo 2022 тепер доступно 7 нових консолей. Незабаром компанія запропонує доступні консолі вартістю менш як $300 на базі малопотужних гібридних процесорів Intel та AMD. Версії Aya Neo Next II офіційно націлені на преміумсегмент, що може вилитися у вартість понад $1000. Але компанія поки що не називає офіційні ціни та терміни випуску новинки.

Джерело: videocardz