За інформацією інсайдерів, Valve вже можливо тримає великі партії Steam Machine на складах і планує скорий реліз.





Відомий дослідник витоків Valve Бред Лінч зазначає, що на склади компанії надходять великі партії консолей. Навіть якщо наближення релізу Steam Machine тримається у секреті, інформація про поставки дає змогу інсайдерам завчасно дізнатись про його наближення.

Зокрема, схожа ситуація вийшла з представленим Valve Steam Controller. Тепер, за останньою інформацією, дата релізу Steam Machine має бути оголошена найближчим часом.

Серед іншого Лінч повідомляє, що на розподільчий склад Valve у США протягом останніх кількох тижнів надходили великі партії консолей. За словами інсайдера, кількість та інші фактори більше свідчать про пристрої, пов’язані зі Steam Machine/Frame, уточнивши, що більшість пристроїв радше нагадують міні-ПК, а не гарнітуру Frame VR.





Valve is receiving a ton of “Game Consoles” these past couple weeks in their USA distribution warehouse.. — Brad Lynch (@SadlyItsBradley) April 30, 2026

Однак ще одним ймовірним варіантом може бути поповнення Valve запасів портативних консолей Steam Deck OLED, які останнім часом повністю змели з полиць магазинів у США. Однак інший інсайдер Джошуа Кент зазначає, що, скоріш за все, мова йде не про Steam Deck, оскільки це не відповідає нещодавнім великим партіям поставок.

I did some tracking of the game console shipments, and they typically have a steam deck restock 7-10 days after a deck shipment. Last one was March 20 of refurbished decks, I believe. I’ve been assuming they would hide steam machine shipments to look like deck shipments, but… — Joshua Keith (@JoshuaKbooks) April 30, 2026

Також курсують повідомлення, що Valve докладає відчайдушних зусиль для утримання прийнятної ціни на Steam Machine. На тлі довгого очікування фани питаються, чи не вийде вона за кілька місяців після Steam Controller, або ж взагалі не вийде. Однак в інтерв’ю IGN програміст Valve П’єр-Луп Гріфе натякнув, що довгоочікувана “не консоль” може з’явитись значно раніше.

“Ми безперечно розраховуємо найближчим часом опублікувати якісь новини з цього приводу. Вся справа лише в логістиці доставки користувачам”, — зазначив П’єр-Луп Гріфе.

Ймовірно, що логістичні ланцюжки поставок дуже важлива частина підготовчої роботи перед релізом Steam Machine. Якщо ж більшість консолей, що надійшли на склади, виявляться Steam Deck, то це свідчитиме, що Valve знайшла рішення на тлі дефіциту пам’яті.

Нещодавно Valve випустила бета SteamOS 3.8 з підтримкою Steam Machine.





Джерело: NotebookCheck