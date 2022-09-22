Бахматов розповів про ТОП-5 найбагатших чиновників КМДА — очолив “рейтинг” координатор Kyiv Smart City Юрій Назаров

Максим Бахматов презентував результати розслідування статків чиновників КМДА, яке проводила громадська організація «Офіс Трансформації» на основі аналізу відкритих даних.

Розслідування проводилось за допомогою технології OSINT. При цьому фахівці ГО проаналізували понад 1400 декларацій чиновників Київської міської державної адміністрації, оцінили їх доходи, активи та накопичене майно, а потім виділили ТОП-5 осіб із найбільшими статками.

На п’ятому місці розташувався заступник директора департаменту та начальник управління капітальних видатків Департаменту освіти та науки Ілля Пасько. Він має активи на суму 25 млн грн.

Четверте місце посів начальник відділу організаційного забезпечення та контролю у Департаменті транспортної інфраструктури Владислав Волощук. Йому належать активи на суму 33,5 млн грн.

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Третє місце посідає начальник управління координації та розвитку шляхового господарства та інфраструктури, заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури Андрій Романенко. Йому належать різноманітні об’єкти нерухомості, у тому числі за кордоном.

На другому місці розташувалася Неля Комісаренко, яка обіймає посаду головного спеціаліста відділу питань житлово-комунальної політики у Департаменті ЖКГ. Вона володіє активами на суму 35,5 млн грн. За даними декларацій за 2019 та 2020 роки, вона отримувала зарплату за основним місцем роботи у сумі 22,5 млн грн та 23,8 млн грн на рік – майже 2 млн грн на місяць.

Перше місце посів Юрій Назаров – колишній директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА (обіймав посаду з березня 2017 року до квітня 2020 року). На своїй посаді Назаров координував роботу проєкту Kyiv Smart City, до якого входять такі напрямки, як Картка Киянина, електронна черга до дитсадків, система відеоспостереження «Безпечне місто», система електронних петицій та ін. За словами Максима Бахматова, за цей час Юрій Назаров фігурував у розслідуванні корупційних закупівель у компаній, де раніше він обіймав керівні посади (у рамках проєкту вуличного відеоспостереження Києва). Нагадаємо, раніше аудитори робили висновок про неефективне використання коштів у рамках програми Kyiv Smart City у 2015-2017 роках.

І окремого «Гран-прі» у рейтингу вшанувалася завідувачка сектору тендерних закупівель Департаменту молоді та спорту КМДА Валентина Петрик. Працюючи на державній службі з 1996 року, вона разом із сім’єю спромоглася розжитися 8 автомобілями, 3 садовими будинками, 8 квартирами, великим будинком у Херсонській області, 8 земельними ділянками та гаражем.

Джерело: Бахматов