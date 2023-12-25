Новини Ігри 25.12.2023 о 11:09 comment views icon

Baldur’s Gate 3: виконавці ролей Фродо та Сема із «Володаря перснів» познайомилися з грою, а студія показала короткометражку з головними героями

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Вадим Карпусь

Автор новин

Baldur’s Gate 3: виконавці ролей Фродо та Сема із «Володаря перснів» познайомилися з грою, а студія показала короткометражку з головними героями

До Різдва Larian Studios підготувала кілька коротких відео для фанатів гри Baldur’s Gate 3. Вони не розкривають нових планів розробників, але напевно порадують шанувальників серії.

У першому відео генеральний директор Larian Studios Свен Вінке запросив пограти в Baldur’s Gate 3 акторів Елайджу Вуда та Шона Естіна, які найбільш відомі своїми ролями гобітів Фродо та Сема у трилогії «Володар перснів». Актори створили своїх персонажів у редакторі (один із них вибрав напіврослика) і вирушили у пригоди. По ходу гри Елайджа та Шон пізнавали та освоювали ігрові механіки DnD. У процесі проходження напіврослик Вуда піддався Темній Спокусі, за що в результаті поплатився. А персонаж Естіна зробив те, що свого часу не зробив Сем.

Також Larian Studios показала коротку новорічну короткометражку, де можна побачити ключових героїв Baldur’s Gate 3: Шедоухарт, Астаріона, Гейла, Лаезель, Карлах та Вілла. Вони вирушили до Санти, щоб запитати у нйого про їхні подарунки.

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