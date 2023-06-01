Безвентиляторний корпус для ігрового ПК Streacom SG10 відводить до 600 Вт тепла і коштує $999

Показаний на Computex 2023 комп’ютерний корпус з пасивним охолодженням Streacom SG10 з’явився на KickStarter ще у 2020 році. Наразі компанія заявляє про запуск виробництва кейса до кінця 2023 року. Без використання вентиляторів він здатний відводити до 250 Вт від процесора та до 350 Вт від відеокарти, що дає 600 Вт.

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У верхній частині Streacom SG10 розташований величезний подвійний алюмінієвий радіатор, крізь який прокладені мідні трубки з рідким холодоагентом. Одна половина охолоджує процесор, інша – відеокарту. Теплоносій проходить цикл випаровування та конденсації у замкнутій системі. Іншими словами, система охолодження працює без вентиляторів та помпи.

Материнська плата встановлюється під кутом на діагональне кріплення. Не дуже зрозуміло, яким чином здійснюється доступ до роз’ємів – будь-яких виводів на тильний радіатор не видно. Система охолодження кріпиться на процесор звичайним чином, а ось з відеокартою складніша історія – з неї необхідно зняти заводську СО. Надалі виробник планує публікувати список відеокарт, що підтримуються.

Збірка, продемонстрована на виставці, включала процесор Intel Core i9-13900K та відеокарту ASUS GeForce RTX 4080 з енергоспоживанням 320 Вт. Флагман NVIDIA RTX 4090 кейс Streacom SG10, на жаль, не потягне. Демонстраційна система відводила до 660 Вт. Ціна серійної моделі з усією необхідною обв’язкою системи охолодження складає $999.

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Джерело: Tom’s Hardware