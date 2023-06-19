Ми запускаємо блоги на ІТС.UA — доєднуйтеся до спільноти авторів вже зараз

Поступово продовжуємо втілювати плани довоєнних часів, і сьогодні ITC.ua запускає власну блог-платформу. Це, на нашу думку, виведе спілкування між постійними читачами сайту на новий рівень. Якщо раніше дискусії були прив’язані до текстів новин та статей, то відтепер читачі матимуть змогу ініціювати обговорення будь-яких тем.

На сайті вже з’явився окремий розділ «Блоги», який можна знайти у хедері поруч з «Новинами», «Оглядами» та іншими. Щоб стати автором блогів потрібно зареєструватися, або авторизуватися через соцмережі.

Для написання коментарів можна й надалі використовувати звичний профіль в Disqus. Для всіх постів на сайті включена премодерація — потрібно лише дотримуватися базових правил, які детально описані за посиланням. Там же наведені приклади різних постів, які можна публікувати на блог-платформі (але звичайно це не вичерпний перелік).

Найкращі на нашу думку блоги будуть опубліковані на головній сторінці сайту та в інших соцмережах.

Запускаючи блоги ми насамперед хочемо зробити майданчик для спілкування читачів сайту ІТС.UA, максимально комфортний і простий для всіх. Маємо надію, що з вашою допомогою ми зможемо побудувати цікавий, сучасний та комфортний проєкт, де можна буде вільно спілкуватись та ділитись думками. І так, не забуваємо про культуру спілкування — майте повагу до себе та співрозмовників.

Залишилось зовсім не багато — зареєструватися, зробити свій перший матеріал та поринути з головою у цікаву дискусію. А щоб мати хороший стимул почати, тримайте конкурс — можна виграти новий ігровий ПК достойної конфігурації, з яким нам допомогли наші партнери Click.ua, та ще кілька приємних заохочувальних призів. Детальніше про умови конкурсу розкажемо найближчими днями.