Боїться, що стане банкрутом через тарифи Unity: китайські геймери піратять гру в інді-розробника

Інді-розробник боїться, що зовсім скоро стане банкрутом — і винні в тому будуть китайські геймери. Одного дня кількість активних гравців може стати критичною і тоді треба буде платити Unity за хмарні сервіси.

Своїми догадаками хлопець поділився на Reddit.

Він зарелізив свою першу мобільну гру на Google Play Store і отримав 70 завантажень. Але несподівано багато людей з Китаю почали грати в його гру без завантаження чи з’єднання з Google Play.

Це було близько 200 людей щодня і це число зростало. Тому автор непокоїться, що коли їхня кількість сягне критичної кількості, йому треба буде платити Unity за хмарні сервіси.

І це в той час, коли він не отримав жодних грошей з тих гравців, бо вони не можуть подивитися рекламу чи зробити внутрішньоігрову покупку.

В Китаї Google Play заблокований, тож користувачі звідти буквально піратять гру інді-розробника.

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Відповідно, він спитав на Reddit, що йому робити. Поради були наступні:

змінити ключі API, які використовуються, викатити оновлення з вимогою належної автентифікації Google Play, що вимкне старий доступ до гри.

геоблокувати весь регіон Китаю зі свого сервера, тому до гри зможуть підключитися хіба що через vpn, що теж можна виявити і заблокувати. Також використати API Google, які дозволять визначити, чи пройшов клієнт належну автентифікацію і на основі цього тайм-аутнути клієнтів, які цього не зробили. Якщо це не допоможе — спитати поради безпосередньо у Unity.

Зміни в Unity

Нагадаємо, справжні доленосні зміни почалися після того, як Unity вніс значні зміни в умови використання: 1 січня 2024 року замість стандартних змін запроваджувалась плата за кожне встановлення гри.

Unity Runtime Fee, нова модель оплати для розробників, вимагала плати за використання Unity щоразу, коли їхню гру встановлюватиме гравець.

Після анонсу свого нового тарифного плану компанія заявила, що співробітники почали отримала погрози розправи. Як наслідок, Unity тимчасово закрила свої офіси в Сан-Франциско та Остіні (штат Техас) і скасувала публічні зібрання.

Врешті-решт, компанія таки скасувала нову модель оплати, але розробники бойкотують Unity навіть попри відмову компанії від анонсованих тарифів.

Після цього відбулася «переорієнтація»: Unity оголосив про закриття 14 офісів по всьому світу та скорочення 265 працівників. Це близько 3,8% від всієї робочої сили компанії на той момент.

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Також Unity розірвала угоду з компанією Weta FX, заснованою Пітером Джексоном, режисером трилогії «Володаря кілець».

Але після цього Unity оголосила про скорочення 25% своєї робочої сили — це близько 1800 робочих місць.

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