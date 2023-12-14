Браузер Opera GX пропонує ховати вміст екрана кнопкою F12

В Opera GX з’явилася кнопка Panic Button, яку можна натиснути, якщо під час сеансу користувач не хоче потрапити в поле зору сторонніх очей. Вона призначена для швидкого вимкнення звуку з усіх вкладок і перемикання на нове вікно з безпечним контентом під час несподіваного візиту або коли в офісі впіймали за переглядом відео замість того, щоб робити роботу.

Новий панічний режим можна активувати за допомогою клавіші F12 на клавіатурі. Opera дозволяє вибрати сайт для «безпечної» вкладки, з попередньо встановленими опціями для YouTube, Twitch і Вікіпедії. Якщо натиснути F12 ще раз, як все буде гаразд, можна повернути вкладки назад.

Opera вперше почала надавати користувачам свій «ігровий браузер» GX у 2019 році — версію Opera, яка була налаштована для геймерів. Там можна встановити ліміти на використання процесора та відеокарти, а також швидко отримати доступ до Twitch, Instagram, WhatsApp та інших сервісів через бічну панель.