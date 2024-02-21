Британський Королівський флот вдруге поспіль не зумів запустити ядерну ракету Trident для тестування

Випробувальний запуск британської ядерної ракети з підводного човна Королівського військово-морського флоту вдруге поспіль виявився невдалим, що таблоїди назвали приниженням для Королівського військово-морського флоту.

Балістична ракета Trident II впала в море неподалік від місця запуску біля узбережжя Флориди. До того ж, на борту підводного човна-носія HMS Vanguard під час невдалого випробування перебував міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

Міністерство оборони (МО) повідомило Business Insider, що під час випробування британських ядерних сил стримування сталася «аномалія». Точна причина того, що пішло не так, залишається цілком таємною.

Випробування в цілому підтвердило ефективність британських ядерних сил стримування, в яких ми абсолютно впевнені. Ми впевнені, що аномалія була пов’язана з конкретною подією, і тому немає жодних наслідків для надійності ракетних систем Trident. Ядерні сили стримування Великої Британії залишаються безпечними, надійними і ефективними. — заявив представник МО.

Trident — це назва британської програми ядерних озброєнь, яка включає групу з чотирьох підводних човнів, ракет дальнього радіуса дії та ядерних боєголовок. Щонайменше один з підводних човнів перебуває на постійному патрулюванні для стримування загроз, а боєголовки не встановлюються на ракети під час випробувань. Ракети Trident II були розроблені в США компанією Lockheed Martin.

Офіційні особи кажуть, що ракета Trident залишається однією з найефективніших у світі і успішно пройшла 190 випробувань. Останнє відбулося у 2016 році, коли підводний човен британського флоту біля узбережжя США випустив ракету по заздалегідь встановленій цілі в морі біля узбережжя Західної Африки. Однак вона дала осічку і замість цього попрямувала в бік США.

Курс Python. Python дозволяє тобі не тільки розробляти сайти та займатись аналітикою даних, а ще й будувати алгоритми, тестувати програми та навіть створювати штучні інтелекти. Стань різноплановим фахівцем! Дійзнайтеся більше

Січневий провал випробувань став черговим у низці прикрих інцидентів для Королівського флоту, який, за словами критиків, вже давно недофінансовується. Раніше цього місяця два авіаносці Королівського флоту зазнали технічних проблем, через що не змогли приєднатися до навчань НАТО біля берегів Норвегії.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!