Burger King слідкує за тобою: ШІ-асистент допомагає в роботі та відстежує "дружелюбність" працівників

Мережа ресторанів швидкого харчування Burger King запускає новий голосовий ШІ-асистент для співробітників. Система працюватиме безпосередньо в гарнітурах персоналу й виконуватиме не лише практичні завдання — вона також відстежуватиме “дружелюбність” працівників за їхнім голосом.





За інформацією The Verge, компанія розгортає голосового чат-бота, який допомагає з приготуванням їжі та контролем запасів. Водночас алгоритм аналізує мовлення співробітників і визначає, чи використовують вони фрази на кшталт “Вітаємо в Burger King”, “будь ласка” і “дякую”. Менеджери отримають інструмент для оцінки показників “дружелюбності” конкретного закладу.

Головний директор з питань цифровізації Burger King Тібо Ру заявив, що мова йде про навчання, а не контроль:

“Це має бути інструментом коучингу”.

Водночас він уточнив, що компанія також навчатиме систему, щоб вона могла визначати тон розмови. Тобто йдеться не лише про ключові слова, а й про інтонацію.





Асистент працює на базі технологій OpenAI. Крім аналізу мовлення, він виконує прикладні завдання: відповідає на запитання щодо приготування страв (наприклад, скільки смужок бекону додати в бургер), надає інструкції з очищення обладнання, зокрема машини для молочних коктейлів. Систему інтегрували з POS-інфраструктурою ресторанів, тому вона повідомляє менеджерів про відсутність товарів або несправність обладнання.

Чат-бот отримав ім’я Patty та став частиною ширшої платформи BK Assistant. Компанія планує розгорнути її у всіх закладах США до кінця 2026 року. Наразі систему тестують у 500 ресторанах.

Таким чином, BK Assistant поєднує операційний контроль, допомогу персоналу та інструменти моніторингу якості сервісу. Фактично мережа створює цифрового наглядача, який одночасно підказує рецептуру й оцінює інтонацію співробітників.

