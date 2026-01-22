OpenAI підтвердила час випуску першого ШІ-пристрою та очікує продажі до 50 млн

Навушники Sweetpea: OpenAI підтвердила запуск першого споживчого ШІ-гаджета

OpenAI підтвердила плани виходу на споживчий ринок із власним апаратним продуктом. Перший пристрій компанії для масового користувача, який у внутрішніх матеріалах фігурує під кодовою назвою Sweetpea, уже перейшов зі стадії чуток до офіційних тизерів. Про нього розповів директор із глобальних питань OpenAI Кріс Ліхейн під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія.

Виступаючи на заході Axios House Davos, Ліхейн заявив, що перший споживчий ШІ-пристрій є одним із найвищих пріоритетів OpenAI на 2026 рік. Компанія планує випустити новинку у другій половині цього року.

Додаткові подробиці опублікувало тайванське видання Economic Daily. За його даними, запуск може відбутися у вересні 2026 року, а цільовий обсяг продажів у перший рік складе від 40 до 50 млн одиниць. Виробництво, ймовірно, довірять компанії Foxconn, а складання організують у В’єтнамі.

Хоча Кріс Ліхейн не розкрив технічних деталей, попередні витоки вказують, що Sweetpea — це спеціалізовані бездротові навушники з інтегрованими можливостями ШІ. Пристрій значною мірою покладатиметься на хмарну обробку даних, але також отримає власний процесор для локальних обчислень — 2-нм чип Samsung Exynos. Такий підхід дозволить поєднати швидку реакцію на базові запити з масштабними можливостями хмарних моделей OpenAI.

Паралельно OpenAI працює ще над одним споживчим пристроєм із кодовою назвою Gumdrop. За наявною інформацією, він має форму ручки та розміри, співмірні з Apple iPod Shuffle, і взагалі не оснащується екраном. Відомі характеристики Gumdrop включають:

контекстну обізнаність завдяки набору сенсорів, зокрема камер і мікрофонів;

можливість локального запуску спеціально адаптованих ШІ-моделей OpenAI з підключенням до хмари для складніших завдань;

перетворення рукописних нотаток у текст із миттєвим завантаженням у ChatGPT;

обмін даними з іншими пристроями за принципом сучасних смартфонів;

формат не традиційного носимого пристрою — його можна носити в кишені або на шиї.

Очікується, що Gumdrop з’явиться на ринку у 2026 або 2027 році.

Водночас ринок споживчих ШІ-пристроїв уже має неоднозначний досвід. У 2023 році стартап Humane анонсував AI Pin — носимий гаджет-асистент без екрана, який кріпився до одягу та мав інтеграцію з ШІ-моделями OpenAI. Пристрій позиціонували як альтернативу смартфону, однак проєкт не здобув масової підтримки, а оглядачі його розкритикували. Згодом Humane оголосила про продаж більшості своїх активів компанії HP за $116 млн, а вже продані пристрої AI Pin втратили підключення до серверів і, відповідно, основні функції, включно з ШІ-запитами та хмарними сервісами. Попри значні інвестиції та гучний запуск, історія AI Pin показала, що успіх споживчих ШІ-гаджетів значною мірою залежить не лише від технологій, а й від практичної цінності для користувача.

