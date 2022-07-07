CERN виявила три нові «екзотичні частинки», включаючи першу у світі пару тетракварків

Фізична лабораторія CERN оголосила про спостереження трьох нових «екзотичних частинок», які можуть дати уявлення про силу, яка пов’язує субатомні частинки разом.

Виявлення нового типу пентакварку та двох тетракварків пропонує новий погляд для оцінки «сильної взаємодії», яка утримує разом ядра атомів. Причому це перші відкриті тетракварки.

Кварки — це елементарні частинки та фундаментальні складові матерії. Вони об’єднуються у складові частинки – адрони. Найбільш стабільними з адронів є протони та нейтрони, що формують ядра атомів. Вони складаються із трьох кварків.

Нові виявлені частинки включають чотири та п’ять кварків. Особливістю нового пентакварку є той факт, що він розпадається на такі частинки, на які не розпадеться жоден інший пентакварок. До його складу входить дивний кварк. Нові тетракварки мають однакову масу. При цьому один з них має подвійний електричний заряд, а другий є нейтральним аналогом першого.

Сильна взаємодія є однією із чотирьох фундаментальних сил природи у Всесвіті (поряд зі «слабкою взаємодією», електромагнітною взаємодією та гравітацією). Вчені сподіваються, що отримані дані дозволять їм краще зрозуміти природу екзотичних частинок та розробити нові теорії, що пояснюють їхнє існування.

Також зазначається, що після 3-річної модернізації та технічного обслуговування було здійснено повноцінний третій запуск Великого адронного колайдера (ВАК). При цьому енергія зіткнень збільшена до 13,6 ТеВ, що має призвести до нових відкриттів у фізиці елементарних частинок.

Джерело: bloomberg