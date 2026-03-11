Новини Наука та космос 11.03.2026 comment views icon

Невидимі магніти: дослідники знайшли спосіб прискорити комп’ютери у тисячу разів

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Невидимі магніти: дослідники знайшли спосіб прискорити комп’ютери у тисячу разів
Доктор Фелікс Шильберт з групи дослідників у лабораторії / University of Augsburg

Дослідники з Німеччини та Японії у рамках нового проєкту вивчають антиферомагнетики, які потенційно здатні прискорити обробку даних комп’ютерами у тисячу разів.


Антиферомагнетики на відміну від традиційних магнітів, не створюють вимірюваного магнітного поля. Через це вчені часто називають їх “невидимими магнітами”. Кожен атомний шар в антиферомагнетиках має магнітний напрям, протилежний попередньому. Останнім часом вони привертають все більше уваги, оскільки мають перспективи пришвидшення обробки даних та здатні значно знизити енергоспоживання цифрової інфраструктури.

“Антиферомагнетики можуть допомогти нам створювати набагато швидші та енергоефективніші технології”, — переконаний професор Школи природничих наук Технічного університету Мюнхена Йоганнес Кнолле.

До групи дослідників також входять Давіде Боссіні з Університету Констанца, Цуйосі Кімура з Токійського університету та Наокі Огава і Йошинорі Токура з науково-дослідного інституту RIKEN. Науковці зазначають, що протягом багатьох десятиліть керування та маніпулювання антиферомагнетиками було ускладненим через особливості їхніх спинів. Сусідні магнітні моменти в антиферомагнетиках спрямовані у протилежні сторони та взаємно компенсують один одного.

Однак наразі, на думку дослідників, цими матеріалами можна керувати за допомогою світла. Ранні дослідження виявили сильний зв’язок між світлом та антиферомагнетиками. Також було продемонстровано, що ці стани можна виявити оптично.


“Найбільше в цій співпраці мене захоплює те, як ми можемо поєднати нові теоретичні ідеї з передовими експериментами, щоб перетворити ці екзотичні квантові матеріали на реальні інновації”, — наголошує Йоганнес Кнолле.

Дослідники мають намір керувати антиферомагнетиками за допомогою світлових імпульсів тривалістю у трильйонні частки секунди. Новий метод може прискорити обробку даних у 1000 разів порівняно з наявними технологіями зберігання даних на феромагнітних носіях.

Науковці прагнуть з’ясувати, як найшвидше та найточніше контролювати антиферомагнітні стани та хочуть виявити нові антиферомагнітні матеріали, які можна буде максимально швидко перемикати за допомогою світла або механічної напруги. У рамках завершального етапу науковці планують розробити та експериментально підтвердити нові функціональні можливості пристроїв на базі цих матеріалів.

Раніше ми писали, що у США створили перший у світі петагерцевий транзистор. TSMC окреслила плани помістити понад 1 трлн транзисторів у 3D-пакуванні та 200 млрд у монолітних чіпах до 2030 року.

Прискорить гаджети на 15%: TSMC створила «найдосконаліший у світі» 2-нм чип

Спецпроєкти
Apple Watch: як підібрати розмір, характеристики та конфігурацію під образ життя. Поради від Алло
Bitget і Obside запускають AI Trading Arena. Тепер AI-стратегії можна копіювати в режимі реального часу

Джерело: Interesting Engineering

Популярні новини

arrow left
arrow right
Десятки циклів замість тисяч: ШІ визначає термін служби Li-ion батарей швидше в 50 разів
Людство нагріває планету вдвічі швидше, ніж будь-коли раніше, — дослідження
Кругла відповідь Mac Mini: ПК Lenovo Yoga Mini i у формі шайби містить чипи Core Ultra X7
Біологи пропонують уповільнити старіння через "перезарядку" клітин
Дослідження доводить, що е-рідер Kindle "кращий для сну" за паперові книги
Новий ШІ виявив 25 невідомих раніше магнітних матеріалів
HP: пам’ять вже становить 35% собівартості ПК — удвічі більше, ніж торік
Qualcomm представила Arduino Ventuno Q: одноплатний комп’ютер для роботів та ШІ дешевше $300
Знімайте: дослідники ToxFREE виявили небезпечні речовини у 64-х моделях навушників, вони нібито викликають рак
Аудіофіли провалили "сліпий" тест на чистоту звуку: його подавали через кабель, землю та банан
Вперше у космосі: марсохід Perseverance проїхав 400 метрів під керуванням ШІ
"Витримують контейнер вагою 15,6 т": нові чипи мають щільність 100 тис. транзисторів на сантиметр
Вчені навчилися викликати усвідомлені сни через знайомі звуки
Агенти хаосу: дослідники перевірили "дурнуватість" та ненадійність ШІ-помічників у Discord
Ядро Землі може ховати до “45 океанів” водню
Магазин скуповує старі ігрові ПК на тлі дефіциту пам'яті
Науковці розкрили таємницю "скрипучості" скотчу
Ні, це не ШІ: авторитетний медичний журнал 25 років публікував вигадані випадки
До 2050 року половина людей матиме це захворювання: винні не гаджети, а "темний" спосіб життя
Вчені виростили "міні-мозок" в лабораторії, а потім він розв'язав інженерну задачу
Юпітер схуд, а ти — ні: розміри планети менші, ніж вважали останні 50 років
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати