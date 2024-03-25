Чернівчанин, який у 2021 році підірвав поштомати «Нової пошти», проведе 4 роки за ґратами

Нашуміла історія щодо підриву двох поштоматів «Нової пошти» у Києві та Одесі в один день, яка сталася у 2021 році та цілком варта української GTA, добігла кінця — винуватцем виявився мешканець Чернівців, який отримав 4 роки ув’язнення та має відшкодувати всі збитки. Про винесення вироків за двома кримінальними справами за відповідними інцидентами, повідомила пресслужба «Нової пошти».

У липні 2021 року на той момент невідома особа в один день здійснила підрив двох поштоматів у Києві та Одесі, заклавши у комірки саморобні вибухові пристрої на основі піротехнічних виробів. Свого часу про інцидент повідомляла Нацполіція Києва та Одеси. Внаслідок цих вибухів ніхто не постраждав, тоді як обидва поштомати отримали значні пошкодження, а «Нова пошта», окрім матеріальних збитків, зазнала значних репутаційних втрат, оскільки це порушило питання щодо безпеки доставки.

В межах кримінальних проваджень, які відкрили в обох містах за фактом зумисного пошкодження майна, правоохоронці встановили особу підозрюваного та затримали його — ним виявився мешканець Чернівців Федорченко К.А. У суді винуватець визнав провину — він виготовив два саморобні вибухові пристрої самостійно, оскільки ним керувало бажання зумисне нашкодити компанії.

Справа по інциденту у Києві тривала 10 місяців, а по Одесі — понад 2 роки. Суд виніс вироки в обох кримінальних провадженнях, визнавши Федорченко К.А винним у навмисному пошкодженні чужого майна. Винуватцю призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі та повне відшкодування усіх збитків, нанесених компанії.

У повідомленні Нацполіції Києва щодо інциденту зазначалося, що саморобний пристрій (він складався з електротаймера, акумуляторної батареї, петарди, паперу і поліетилену) спрацював в одному з ящиків поштомата, встановленому у великому ТРЦ в Оболонському районі Києва. У «Новій пошті» не уточнюють, як саме він туди потрапив та які додаткові заходи безпеки були впроваджені, щоб уникнути подібного у майбутньому.

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