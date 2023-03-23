Чеські волонтери купили для України РСЗВ RM-70 та 365 снарядів до неї за € 1,2 млн. У планах – подвоїти кількість ракет

Чеські волонтери зібрали 30 млн крон (€1,2 млн) для купівлі РСЗВ RM-70 у рамках ініціативи «Подарунок для путіна». Установка та 365 ракет до неї найближчими тижнями вирушать до України. Здолавши планку зборів у 30 млн крон, волонтери встановили нову мету – 50 млн. Додаткові кошти підуть на ще 365 ракет. Сама установка коштує 17 млн ​​крон, одна ракета коштує 88 тис., у ракетному пакеті їх 40.

Tak Přemysl je už skoro hotovej. Ještě měsíc a může vyrazit na frontu rozorat pár polí s russáckou armádou. https://t.co/RyCyPqJKpa pic.twitter.com/Ox6PNTQ0uZ — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) March 23, 2023

Ракетна установка пройшла капітальний ремонт на заводі STV Group у Полиці. Її назвали Přemysl, на честь міфологічного персонажа Пршемисла Орача – повний залп RM-70 здатний «зорати» приблизно 3 га площі.

Реактивна установка RM-70 стала на озброєння чехословацької армії у 1971 році, але досі залишається дуже ефективною зброєю. Вона є “клоном” РСЗВ БМ-21 “Град” і використовує ті ж самі 122-мм реактивні снаряди будь-якої сумісної номенклатури, але на відміну від оригіналу несе на собі додатковий пак на 40 ракет для швидкого перезаряджання. Запас знижує час підготовки до наступного залпу до кількох хвилин. Також можлива стрілянина окремими ракетами. Мобільність установки забезпечує броньоване шасі Tatra T813 Kolos (8×8) із двигуном потужністю 270 к.с.

Раніше ініціативою «Подарунок для путіна», започаткованої чеським бізнесменом Далібором Дедеком, для України було придбано 15 зенітних установок Viktor на шасі Toyota, модернізований танк T-72 та різні типи безпілотників. Окрім цього, ініціатива бере участь у фінансуванні навчання українських військових у Чехії та уроків чеської мови жестів для українців з порушеннями слуху.

Джерело: České Noviny