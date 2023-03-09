15 зенітних установок Viktor для України виготовили у Чехії – волонтери зібрали 90 млн крон. Ще 100 таких систем ППО профінансували Нідерланди

Спарені зенітні кулемети Viktor вражають цілі на відстані до 2 км. Їхня мобільність забезпечує шасі на основі пікапа Toyota. 15 комплексів вже практично готові та прибудуть до України до кінця березня. Кошти на їхнє виробництво зібрали чеські волонтери в рамках акції «Подарунок путіну».

Výroba patnácti protiletadlových dvojčat Viktor na které jste poslali 90 milionů jde do finále! 👍 Autíčka a kulomety jsou ready. Kompletace začíná. Na Ukrajinu pojednou už koncem měsíce. Na raketomet RM-70 můžete přispět zde https://t.co/P6bgFIpPr7 pic.twitter.com/9Ksl7roLsr — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) March 8, 2023

Установки ППО Viktor виготовлені чеською компанією Excalibur Army. Вони здатні ефективно захищати інфраструктурні та інші об’єкти від ударних безпілотників і насамперед актуальні для боротьби з Shahed та іншими дронами-камікадзе, що літають на малій швидкості та невеликій висоті.

Кулемети заряджені 300 14,5 мм патронами, ще 300 зарядів перебувають у запасі. Швидкість установки поєднується з можливістю пересуватися бездоріжжям, оперативно переміщаючись до місця завдання удару. Установки ефективно працюють вдень та вночі – їх оснащено нічним та денним прицілами. Також є можливість прямого наведення та стрілянини по наземних цілях.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди профінансують виробництво 100 Viktor установок у Чехії для передачі їх Україні. Недорогі у виробництві та експлуатації комплекси дозволять економити заряди дорожчих та потужніших систем ППО. Рішення про їх виробництво було ухвалене Чехією та Нідерландами після консультацій з Україною.