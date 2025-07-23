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Новини Наука та космос 23.07.2025 comment views icon

Чому матерія «вижила» у зіткненні з антиматерією? Вчені близькі до розгадки порушення симетрії Всесвіту

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Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Чому матерія «вижила» у зіткненні з антиматерією? Вчені близькі до розгадки порушення симетрії Всесвіту
Depositphotos

Матерія у Всесвіті переважає над антиматерією. Це питання вже тривалий час хвилює науковців зі всього світу.

Нове дослідження китайських науковців з Інституту Цзундао Лі (TDLI) при Шанхайському університеті передбачає значні ефекти порушення CP-симетрії під час розпаду зачарованих баріонів. Це може допомогти відповісти на питання, чому матерія у Всесвіті переважає над антиматерією

Попередні дослідження виявляли неочікувано значне порушення CP-симетрії під час розпаду зачарованих мезонів. Однак аналогічні дослідження з зачарованими баріонами дали не такі однозначні оцінки. 

У зв’язку з цим професор Сяо-Ган Хе та доктор Цзя-Вей Лю з Інституту Цзундао Лі застосували теорію симетрії ароматів SU(3) у поєднанні з процесом, що зветься зворотним розсіюванням у кінцевому стані. Результати цього дослідження передбачають, що порушення CP-симетрії під час розпаду зачарованих баріонів може бути значно вираженішим, ніж передбачувалось. 

Чому матерія "вижила" у зіткненні з антиматерією? Вчені близькі до розгадки порушення симетрії Всесвіту
Розпад може викликати ефекти порушення CP-симетрії на порядок сильніше, ніж передбачалося раніше, як показано на двох діаграмах кварків зліва/Science China Press

Дослідники підкреслюють, що зворотне розсіювання відіграє ключову роль у явищах порушення CP-симетрії. Цей механізм сприяє ефективній повторній взаємодії між частинками, генеруючи потужні фази, необхідні для порушення CP-симетрії. Передбачувана асиметрія матерії та антиматерії у розпадах зачарованих баріонів може досягати рівня однієї тисячної, що значно перевищує попередні теоретичні оцінки.

«Дослідження порушення CP-симетрії в області зачарованих субатомних частинок відкривають нові шляхи для експериментальних досліджень та дозволяють глибше зрозуміти фундаментальні механізми, що лежать в основі асиметрії матерії та антиматерії у Всесвіті. Це відкриває важливі можливості для подальшої перевірки Стандартної моделі та потенційних відкриттів у галузі нової фізики», — пояснює керівник відділення фізики елементарних частинок та ядра в Інституті фізики елементарних частинок, професор Сяо-Ган Хе.

Результати дослідження відкривають перспективи для експериментальної перевірки. В даний час такі експерименти, як BESIII, LHCb і Belle II, вже мають певні можливості виявлення. Очікується, що майбутня китайська установка Super Tau-Charm Facility (STCF) значно підвищить чутливість, забезпечуючи постійну підтримку передовим дослідженням фізичної спільноти.

Джерело: SciTechDaily

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