Науковці знайшли, куди поділася «відсутня» матерія Всесвіту

Pixabay

Науковці з Каліфорнійського технологічного інституту у США за допомогою швидких радіоспалахів вперше виявили відсутню частину баріонної матерії, яку вже тривалий час шукають астрономи.

Швидкі радіоспалахи — це дуже потужні сигнали, що надходять від далеких галактик і дають змогу астрономам зазирнути у міжзоряний простір. Ці імпульси радіохвиль тривають менше секунди, однак випромінюють кількість енергії, еквівалентну тій, що наше Сонце здатне виробити протягом кількох десятиліть.

Команда астрономів з Гарвардського та Смітсонівського астрофізичного центру, Каліфорнійського технологічного інституту загалом дослідила 69 таких радіоспалахів, джерела яких знаходились на відстані від 11 млн до понад 9 млрд світлових років від Землі.

Для виявлення радіоспалахів науковці використали Глибоку синоптичну антену (DSA) з радіообсерваторії Оуен-Веллі (OVRO) Каліфорнійського технологічного інституту, а також Австралійський радіотелескоп Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP). Під час вимірювання відстаней від Землі до галактик, що випромінювали ці радіоспалахи, використовувались телескопи з обсерваторій Кека на Гаваях і Паломар поблизу Сан-Дієго.

За словами керівника дослідження Ліама Коннора, коли швидкі радіоспалахи проходять крізь міжгалактичний простір, відбувається дисперсія світла. Вимірюючи цей процес, науковці змогли підрахувати кількість матерії між джерелами сигналів та Землею.

«Швидкі радіосплески просвічують крізь туман міжгалактичного середовища, і, точно вимірюючи, як сповільнюється світло, ми можемо зважити цей туман, навіть якщо він занадто слабкий, щоб його побачити», — пояснює Ліам Коннор.

Результати продемонстрували, що близько 76% баріонної матерії знаходиться в міжгалактичному просторі. Ще 15% — перебуває у вигляді гарячого газу у гало навколо галактик. Решта 9% — представлено речовиною у середині галактик, з якої складаються зірки, холодний газ, планети, та інші космічні об’єкти.

«Це ніби бачити тінь усіх баріонів із FRB як з підсвічуванням. Якщо ви бачите людину перед собою, ви можете багато чого про неї дізнатися. Але якщо ви просто бачите її тінь, ви все одно знаєте, що вона там і приблизно якого розміру вона», — додає співавтор дослідження Вікрам Раві.

За підрахунками астрономів, звичайна матерія складає усього 5% у Всесвіті, тоді як загадкова темна матерія складає 27%, а решту складає темна енергія, що керує розширенням Всесвіту.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Результати дослідження були опубліковані у журналі Nature Astronomy

Джерело: LiveScience