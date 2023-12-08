Чи можуть гірські породи поглинути достатньо CO2 для боротьби зі зміною клімату? Alphabet і Shopify вважають, що так

Компанії уклали угоду зі стартапом Lithos, який пропонує послуги з відлову CO2 із використанням тактики ‎посиленого «вивітрювання» — природної здатності гірських порід поглинати вуглекислий газ під час руйнування.

Віддамо футболку Збірної України з футболу з підписами гравців за донат від 200 грн на ЗСУ. У описі до донату обов'язково вказуй номер мобільного, щоб ми вручили приз! Кожні додаткові 200 грн у донаті +1 шанс на виграш! Взяти участь

Угоду з Lithos уклала Frontier — ініціатива з видалення вуглецю, очолювана Stripe, Alphabet, Shopify і McKinsey Sustainability, а також Autodesk, H&M Group, JPMorgan Chase, Workday, Zendesk, Canva і Boom Supersonic.

Lithos робить ставку на лужні гірські породи, які поглинають CO2 з повітря під час механічної руйнації. У природі такий процес відбувається під впливом дощу, вітру чи морських хвиль і без сторонньої допомоги може тривати тисячі років. Аби прискорити процес гірські породи (наприклад базальт чи гравій) можна подрібнити на пил і поширити на більшу площі, тим самим «‎загрожуючи» поглинанням більшій кількості CO2.

Lithos вже випробовує техніку на фермерських полях, де подрібнений базальт згодом реагує з дощовою водою, утримуючи вуглекислий газ у повітрі у вигляді бікарбонату, який далі «рухається‎» через ґрунтові води до моря, де, як очікує Lithos, зберігатиметься принаймні 10 000 років або довше.

Складність полягає у тому, що Lithos має звітувати компаніям щодо того, скільки CO2 відловили породи. Компанія каже, що робить оцінки через зразки ґрунту, вимірюючи його хімічний склад (процес, який став можливим завдяки дослідженням Єльського університету).

«Метод Lithos є поступовим вдосконаленням, але все ще має серйозні невирішені питання», — розповідає Олівер Ягуц, професор геології Массачусетського технологічного інституту.

Дані, надані компанією, по суті показують «абсолютну максимальну оцінку того, що може бути», але реальність, на жаль, набагато складніша, додає Ягуц. Зокрема, існує ризик переоцінки того, скільки вуглекислого газу відловлено, якщо не врахувати повного впливу добрив у ґрунті на процес.

Існують й інші потенційні побічні ефекти під час використання тактики посиленого вивітрювання. Концентрація бікарбонату у якійсь конкретній території може мати негативні наслідки для екосистем. Потрібно також враховувати вплив видобутку, подріблення та транспортування гірських порід на довкілля (Lithos використовує відходи з кар’єрів, щоб мінімізувати такий вплив).

Згідно з Frontier, угода з Lithos вартістю $57,1 млн має покрити витрати на поглинання понад 154 000 тонн CO2 до 2028 року (еквівалентно виведенню з доріг близько 34 000 автомобілів протягом року). Приблизно $370 за тонну видаленого CO2 — це все ще досить дорога ціна, хоча вона й значно дешевша за ціну підприємств, які відловлюють вуглекислий газ з повітря ($600 за тонну).

Курс Англійської. Подолай мовний бар'єр та розширюй коло друзів на розмовних клубах. Дізнатись про курс

Джерело: The Verge