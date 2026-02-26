Чим відрізняються Samsung Galaxy S26 Ultra, S26 Plus та S26: огляд характеристик

Презентовані Samsung у рамках Unpacked-2026 смартфони лінійки Galaxy S26 мають багато спільних характеристик, однак також мають і значні відмінності між собою.
Ключову ставку під час презентації Samsung робив на функції штучного інтелекту, широко представлені у всіх моделях Galaxy S26, S26 Plus та S26 Ultra. Однак технічні характеристики цих смартфонів різняться та ось що треба знати під час вибору необхідної моделі.
|Технічні характеристики
|Galaxy S26
|Galaxy S26 Plus
|Galaxy S26 Ultra
|Початкова ціна
|$899
|$1099
|$1299
|Дисплей
|6,3″ FHD+ Dynamic AMOLED 2X
|6,7″ QHD+ Dynamic AMOLED 2X
|6,9″ QHD+ Dynamic AMOLED 2X
|Частота оновлення
|120 Гц
|120 Гц
|120 Гц
|Процесор
|Exynos 2600
|Exynos 2600
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|ОЗП
|12 ГБ
|12 ГБ
|12 ГБ чи 16 ГБ
|Пам’ять
|128 ГБ, 256 ГБ
|256 ГБ, 512 ГБ
|256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ
|Камери
|50 Мп ширококутна f/1.8; 12 Мп надширококутна f/2.2; 10 Мп телеоб’єктив f/2.4 — 8К 30 кадрів/с, 4К 60 кадрів/с
|50 Мп ширококутна f/1.8; 12 Мп надширококутна f/2.2; 10 Мп телеоб’єктив f/2.4 — 8К 30 кадрів/с, 4К 60 кадрів/с
|200 Мп ширококутна f/1.4; 50 Мп надширококутна f/1.9; 50 Мп телеоб’єктив f/2,9 — 8К 30 кадрів/с, 4К 60 кадрів/с, підтримка APV
|Фронталка
|12 Мп f/2.2 — 4К 60 кадрів/с
|12 Мп f/2.2 — 4К 60 кадрів/с
|12 Мп f/2.2 — 4К 60 кадрів/с
|ОС
|Android 16 — One UI 8.5
|Android 16 — One UI 8.5
|Android 16 — One UI 8.5
|Акумулятор
|4300 мА· год, 55% за 30 хв
|4900 мА· год, 69% за 30 хв
|5000 мА· год, 75% за 30 хв
|Захист
|IP68
|IP68
|IP68
Якщо це Galaxy S26 Ultra
Разом з широким набором можливостей для обробки зображень, старша модель робить чи не найкращі фото в умовах низької освітленості. Цей смартфон має ширшу діафрагму у камерах та забезпечує чіткішу деталізацію за низької освітленості порівняно з Galaxy S25 Ultra. Це також перший пристрій у серії Galaxy, який отримав функцію Advanced Professional Video (APV) — відеокодек, розроблений Samsung для професійної зйомки.
Ця модель має більший розмір екрана, кращі камери, а також отримала функцію Privacy Display, яка захищає екран від сторонніх очей внаслідок затемнення під час погляду під кутом.
Якщо це Galaxy S26 Plus
Ця модель отримала 6.7″ QHD+ Dynamic AMOLED 2X дисплей та той самий екран, що й в флагмана лінійки. Місткість батареї також не набагато менша за Galaxy S26 Ultra.
І хоча S26 Plus не отримала функції Privacy Display, підтримки стилуса S Pen, вона на $200 дешевша і це може стати ключовим для багатьох користувачів.
Якщо це Galaxy S26
Молодша модель також зберігає безліч цікавих функцій, як і старші смартфони у лінійці. Це покращені функції редагування фото та відео, сканер документів, такі можливості як Now Nudge та Now Brief, покращена функція Circle to Search. Серед ШІ-асисентів на вибір Bixby, Gemini або Perplexity. Смартфон оброблятиме багатоетапні завдання ШІ у фоновому режимі для більш персоналізованої взаємодії.
Ми вже писали, що індійський YouTube-блогер Сахіл Кароул зміг заздалегідь отримати новий смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra й порівняв його фотоможливості з Apple iPhone 17 Pro Max та Vivo X300 Pro. Samsung також представив молодші моделі лінійки Galaxy S26 та S26+.
Джерело: ZDNet
