banner
Новини Пристрої 26.02.2026 comment views icon

Чим відрізняються Samsung Galaxy S26 Ultra, S26 Plus та S26: огляд характеристик

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Чим відрізняються Samsung Galaxy S26 Ultra, S26 Plus та S26: огляд характеристик
Samsung

Презентовані Samsung у рамках Unpacked-2026 смартфони лінійки Galaxy S26 мають багато спільних характеристик, однак також мають і значні відмінності між собою. 


Ключову ставку під час презентації Samsung робив на функції штучного інтелекту, широко представлені у всіх моделях Galaxy S26, S26 Plus та S26 Ultra. Однак технічні характеристики цих смартфонів різняться та ось що треба знати під час вибору необхідної моделі.

Технічні характеристики Galaxy S26 Galaxy S26 Plus Galaxy S26 Ultra
Початкова ціна $899 $1099 $1299
Дисплей 6,3″ FHD+ Dynamic AMOLED 2X 6,7″ QHD+ Dynamic AMOLED 2X 6,9″ QHD+ Dynamic AMOLED 2X
Частота оновлення 120 Гц 120 Гц 120 Гц
Процесор Exynos 2600 Exynos 2600 Snapdragon 8 Elite Gen 5
ОЗП 12 ГБ 12 ГБ 12 ГБ чи 16 ГБ
Пам’ять 128 ГБ, 256 ГБ 256 ГБ, 512 ГБ 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ
Камери 50 Мп ширококутна f/1.8; 12 Мп надширококутна f/2.2; 10 Мп телеоб’єктив f/2.4 — 8К 30 кадрів/с, 4К 60 кадрів/с 50 Мп ширококутна f/1.8; 12 Мп надширококутна f/2.2; 10 Мп телеоб’єктив f/2.4 — 8К 30 кадрів/с, 4К 60 кадрів/с 200 Мп ширококутна f/1.4; 50 Мп надширококутна f/1.9; 50 Мп телеоб’єктив f/2,9 — 8К 30 кадрів/с, 4К 60 кадрів/с, підтримка APV
Фронталка 12 Мп f/2.2 — 4К 60 кадрів/с 12 Мп f/2.2 — 4К 60 кадрів/с 12 Мп f/2.2 — 4К 60 кадрів/с
ОС Android 16 — One UI 8.5 Android 16 — One UI 8.5 Android 16 — One UI 8.5
Акумулятор 4300 мА· год, 55% за 30 хв 4900 мА· год, 69% за 30 хв 5000 мА· год, 75% за 30 хв
Захист IP68 IP68 IP68

Якщо це Galaxy S26 Ultra

Разом з широким набором можливостей для обробки зображень, старша модель робить чи не найкращі фото в умовах низької освітленості. Цей смартфон має ширшу діафрагму у камерах та забезпечує чіткішу деталізацію за низької освітленості порівняно з Galaxy S25 Ultra. Це також перший пристрій у серії Galaxy, який отримав функцію Advanced Professional Video (APV) — відеокодек, розроблений Samsung для професійної зйомки. 

Samsung Galaxy S26 Ultra

Ця модель має більший розмір екрана, кращі камери, а також отримала функцію Privacy Display, яка захищає екран від сторонніх очей внаслідок затемнення під час погляду під кутом.


Якщо це Galaxy S26 Plus

Ця модель отримала 6.7″ QHD+ Dynamic AMOLED 2X дисплей та той самий екран, що й в флагмана лінійки. Місткість батареї також не набагато менша за Galaxy S26 Ultra.

Samsung Galaxy S26 Ultra

І хоча S26 Plus не отримала функції Privacy Display, підтримки стилуса S Pen, вона на $200 дешевша і це може стати ключовим для багатьох користувачів. 

Якщо це Galaxy S26

Молодша модель також зберігає безліч цікавих функцій, як і старші смартфони у лінійці. Це покращені функції редагування фото та відео, сканер документів, такі можливості як Now Nudge та Now Brief, покращена функція Circle to Search. Серед ШІ-асисентів на вибір Bixby, Gemini або Perplexity. Смартфон оброблятиме багатоетапні завдання ШІ у фоновому режимі для більш персоналізованої взаємодії.

Ми вже писали, що індійський YouTube-блогер Сахіл Кароул зміг заздалегідь отримати новий смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra й порівняв його фотоможливості з Apple iPhone 17 Pro Max та Vivo X300 Pro. Samsung також представив молодші моделі лінійки Galaxy S26 та S26+.

Спецпроєкти
Samsung Galaxy S26 отримав Perplexity з доступом до Notes, Calendar і сторонніх застосунків
Samsung представив Galaxy S26 та S26+: 12 ГБ ОЗП, більші дисплей, акумулятор і дуже багато ШІ

Samsung Galaxy S26 отримали стабільну One UI 8.5: що у ній нового

Джерело: ZDNet

Популярні новини

arrow left
arrow right
35 смартфонів в тесті на автономність: iPhone 17 тримав заряд ідентично до OnePlus 15 на 7300 мА·год
Google випустила Pixel 10a: "найкраща" система камер для смартфона за $500
Вийшов Samsung Galaxy S26 Ultra від 64 999 грн: Privacy Display, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy і найшвидша зарядка в серії
Текстова трансляція Samsung Galaxy Unpacked 2026 від ITC.ua
CES 2026: Samsung радикально переосмислює дисплеї — від 6K 3D-моніторів Odyssey до просторових екранів нового покоління
Наступник BlackBerry: вийшла нова версія Titan 2 Elite, смартфону з qwerty-клавіатурою
Nokia лишила німців без драйверів на ноутбуки Acer та Asus: VPN не допомагає
Новий роутер TP-Link BE670 пропонує Wi-Fi 7 до 12 Гбіт/c
Отримав дві коробки Samsung 9100 PRO вартістю $6000 замість двох SSD — дозволили лишити собі
Samsung Galaxy S26 отримав Perplexity з доступом до Notes, Calendar і сторонніх застосунків
Вхід за відбитком пальця: в Європі вийшов розумний замок Xiaomi Self-Install Smart Lock за €150
Valve перегляне дату випуску та ціну Steam Machine через кризу пам'яті
Samsung Wide Fold: аналог ще невипущеного iPhone Fold від головного конкурента
Фейкові SSD з легкістю обманюють Windows: на ділі "бюджетний" Samsung 990 PRO був повільнішим за флешку 2005 року
Exynos та Snapdragon: повні характеристики Samsung Galaxy S26 та S26+
AyaNeo показала портативний ПК для "качків" на 1,4 кг з Ryzen AI Max
YouTube намагається блокувати фонове відтворення у сторонніх браузерах
Samsung готує 48" OLED-телевізор із 165 Гц і VRR для геймерів
Магнітні чохли розкривають дизайн Samsung Galaxy S26, дата презентації теж відома
Samsung Galaxy S26 краще зніматимуть у темряві, — інсайдер
ITC.ua запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати