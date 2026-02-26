Чим відрізняються Samsung Galaxy S26 Ultra, S26 Plus та S26: огляд характеристик

Samsung

Презентовані Samsung у рамках Unpacked-2026 смартфони лінійки Galaxy S26 мають багато спільних характеристик, однак також мають і значні відмінності між собою.





Ключову ставку під час презентації Samsung робив на функції штучного інтелекту, широко представлені у всіх моделях Galaxy S26, S26 Plus та S26 Ultra. Однак технічні характеристики цих смартфонів різняться та ось що треба знати під час вибору необхідної моделі.

Технічні характеристики Galaxy S26 Galaxy S26 Plus Galaxy S26 Ultra Початкова ціна $899 $1099 $1299 Дисплей 6,3″ FHD+ Dynamic AMOLED 2X 6,7″ QHD+ Dynamic AMOLED 2X 6,9″ QHD+ Dynamic AMOLED 2X Частота оновлення 120 Гц 120 Гц 120 Гц Процесор Exynos 2600 Exynos 2600 Snapdragon 8 Elite Gen 5 ОЗП 12 ГБ 12 ГБ 12 ГБ чи 16 ГБ Пам’ять 128 ГБ, 256 ГБ 256 ГБ, 512 ГБ 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ Камери 50 Мп ширококутна f/1.8; 12 Мп надширококутна f/2.2; 10 Мп телеоб’єктив f/2.4 — 8К 30 кадрів/с, 4К 60 кадрів/с 50 Мп ширококутна f/1.8; 12 Мп надширококутна f/2.2; 10 Мп телеоб’єктив f/2.4 — 8К 30 кадрів/с, 4К 60 кадрів/с 200 Мп ширококутна f/1.4; 50 Мп надширококутна f/1.9; 50 Мп телеоб’єктив f/2,9 — 8К 30 кадрів/с, 4К 60 кадрів/с, підтримка APV Фронталка 12 Мп f/2.2 — 4К 60 кадрів/с 12 Мп f/2.2 — 4К 60 кадрів/с 12 Мп f/2.2 — 4К 60 кадрів/с ОС Android 16 — One UI 8.5 Android 16 — One UI 8.5 Android 16 — One UI 8.5 Акумулятор 4300 мА· год, 55% за 30 хв 4900 мА· год, 69% за 30 хв 5000 мА· год, 75% за 30 хв Захист IP68 IP68 IP68

Якщо це Galaxy S26 Ultra

Разом з широким набором можливостей для обробки зображень, старша модель робить чи не найкращі фото в умовах низької освітленості. Цей смартфон має ширшу діафрагму у камерах та забезпечує чіткішу деталізацію за низької освітленості порівняно з Galaxy S25 Ultra. Це також перший пристрій у серії Galaxy, який отримав функцію Advanced Professional Video (APV) — відеокодек, розроблений Samsung для професійної зйомки.

Ця модель має більший розмір екрана, кращі камери, а також отримала функцію Privacy Display, яка захищає екран від сторонніх очей внаслідок затемнення під час погляду під кутом.





Якщо це Galaxy S26 Plus

Ця модель отримала 6.7″ QHD+ Dynamic AMOLED 2X дисплей та той самий екран, що й в флагмана лінійки. Місткість батареї також не набагато менша за Galaxy S26 Ultra.

І хоча S26 Plus не отримала функції Privacy Display, підтримки стилуса S Pen, вона на $200 дешевша і це може стати ключовим для багатьох користувачів.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Якщо це Galaxy S26

Молодша модель також зберігає безліч цікавих функцій, як і старші смартфони у лінійці. Це покращені функції редагування фото та відео, сканер документів, такі можливості як Now Nudge та Now Brief, покращена функція Circle to Search. Серед ШІ-асисентів на вибір Bixby, Gemini або Perplexity. Смартфон оброблятиме багатоетапні завдання ШІ у фоновому режимі для більш персоналізованої взаємодії.

Ми вже писали, що індійський YouTube-блогер Сахіл Кароул зміг заздалегідь отримати новий смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra й порівняв його фотоможливості з Apple iPhone 17 Pro Max та Vivo X300 Pro. Samsung також представив молодші моделі лінійки Galaxy S26 та S26+.

Джерело: ZDNet